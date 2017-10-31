Штаб: сьогодні на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, найбільше обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків було на донецькому напрямку.

«Зранку бойовики обстріляли з великокаліберного кулемету і стрілецької зброї наш опорний пункт неподалік Опитного. У результаті цього обстрілу один український воїн загинув, один був поранений. Ще один військовослужбовець сил АТО отримав поранення унаслідок гранатометного вогню по наших позиціях неподалік Кам’янки. Крім того, близько 16 години під обстрілом російсько-окупаційних угруповань опинились оборонці Пісків та Авдіївки», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, також бойовики з120-міліметрового міномету обстрілювали укріплення українських військових біля Кряківки, а з гранатометів – біля Кримського.