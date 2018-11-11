Волонтер: «На «гарячу лінію» Центру допомоги учасникам АТО телефонують щодня у середньому 15 осіб»

Волонтерство – це допомога своїй країні у важкі, складні для неї часи. Саме допомогою Україні, її захисникам та їхнім родинам пояснює свої волонтерські проекти Світлана Шеповалова – засновниця благодійної організації «Народна платформа «Чисте небо», керівник Центру допомоги учасникам АТО при Київській обласній державній адміністрації. У розмові з Радіо Свобода волонтерка розповідає про проекти, які здійснили та над якими працюють команди цих організацій.

– Організація «Чисте небо» створена у січні 2015 року. Наш перший проект – це волонтерський пункт на Центральному залізничному вокзалі у Києві, другий – це Центр допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин при Київській обласній держадміністрації. Наша команда також «запустила» проект, який ми назвали родинним фестивалем «Зустрінемось: з війни до миру». Також ми проводимо бізнес-семінари для ветеранів бойових дій, здійснюємо невеликі, локальні проекти для підтримки ветеранів та їхніх сімей.

– Названі вами проекти доволі різнобічні, що спільного є між ними?

Спільною є мета – допомогти людині, яка боронила Україну і, повернувшись з війни у мирне життя, тепер потребує підтримки і допомоги з боку держави та суспільства

​– Спільною є мета – допомогти людині, яка боронила Україну і, повернувшись з війни у мирне життя, тепер потребує підтримки і допомоги з боку держави та суспільства. Війна змінює людей. Це не секрет, це визнають і самі учасники бойових дій, і медики та психологи. Ми надаємо вчорашнім бійцям таку підтримку, котра допоможе їм адаптуватись до мирного життя, допоможе отримати соціальну та психологічну (за потреби) реабілітацію тощо. Ми розуміємо, що після повернення з війни допомоги потребує також родина бійця, тож працюємо і з ними. У Центрі допомоги учасникам АТО відкрита «гаряча лінія», вона працює з січня 2016 року, дотепер на неї щодня телефонують близько 15 осіб.

– Хто телефонує – бійці чи їхні рідні?

На «гарячу лінію» телефонують і з лінії фронту, і з мирної частини України

​– Телефонують і бійці, і ветерани, і їхні рідні. Хоча «гаряча лінія» працює у Центрі при Київській обласній держадміністрації, на неї надходять дзвінки не лише з Києва чи Київщини, а і з різних куточків країни. Адже проблеми всюди приблизно ті самі: проходження реабілітації, пошуки роботи і працевлаштування, допомога родинам ветеранів та сім’ям загиблих. Взагалі, з досвіду нашої команди можу сказати, що система допомоги ветеранам АТО потребує, сказати б, стандартизації. При цьому на «гарячу лінію» телефонують і з лінії фронту, і з мирної частини України.

–​ Що означає стандартизація у даному випадку?

– Нещодавно у Дніпрі збирались працівники центрів допомоги ветеранам, які працюють при обласних адміністраціях. У процесі спілкування ми збагнули, що проблеми соціального забезпечення ветеранів російсько-української війни у багатьох областях України однакові. Тож ухвалили рішення щодо необхідності розробити єдині стандарти роботи центрів, що дозволить ефективно та своєчасно забезпечити реалізацію соціальних гарантій ветеранам.

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Також ми з командою «Чистого неба» вирішили долучитись до флешмобу #НіПіаруНаВійні: своє відео-звернення ми адресували політикам, які напередодні виборчої кампанії дозволяють собі використовувати війну, ветеранів, волонтерів як її елемент. Не можна піаритись на зламаних долях та загальнонародному горі!