Рада призначила Фріз міністром у справах ветеранів

Верховна Рада України призначила міністром у справах ветеранів народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Ірину Фріз. Таке рішення на засіданні парламенту 22 листопада підтримали 270 народних депутатів.

Після цього парламент припинив депутатські повноваження Фріз.

Ірина Фріз очолювала постійну делегацію Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО, була головою підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем.

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У лютому цього року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. Наприкінці березня Кабмін розпочав процес створення Міністерства у справах ветеранів.

22 листопада Верховна Рада розглянула й інші кадрові питання уряду, зокрема,призначила Оксану Маркарову міністром фінансів і відправила у відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

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