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22 Листопад 2018, Київ 20:00
Новини | Політика

Верховна Рада звільнила міністра Кутового

Тарас Кутовий подав у відставку в травні 2017 року

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Верховна Рада України 257 голосами звільнила міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Таке рішення депутати ухвалили на засіданні парламенту 22 листопада.

Міністр подав у відставку в травні 2017 року.

Тарас Кутовий був призначений на посаду міністра в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016-го. До цього очолював профільний комітет у Верховній Раді.

Заяву про звільнення Кутовий прокоментував бажанням «зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України».

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