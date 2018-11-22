Верховна Рада звільнила міністра Кутового

Верховна Рада України 257 голосами звільнила міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового. Таке рішення депутати ухвалили на засіданні парламенту 22 листопада.
Міністр подав у відставку в травні 2017 року.
Тарас Кутовий був призначений на посаду міністра в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016-го. До цього очолював профільний комітет у Верховній Раді.
Заяву про звільнення Кутовий прокоментував бажанням «зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України».
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