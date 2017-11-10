«Чорні чоловічки» Медведчука («СХЕМИ» | ВИПУСК №150)

«Чорні чоловічки» Медведчука

Від розслідування – до нападу. Віктор Медведчук – у минулому голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та віддавна наближений до президента Росії Володимира Путіна – і нині займає вагомі позиції в політично-бізнесовому житті України. Українська влада синхронно з російською навіть робить для нього виняток із загальних правил – його приватному літаку дозволяють літати поміж двома країнами без зупинок ані в Білорусі, ані деінде, попри заборону прямого авіасполучення. Мовляв, бо відряджений на урегулювання конфлікту між Україною та Росією. Та чи завжди цей привілей він використовує за призначенням? Чи не вирішує заодно ще й свої бізнесові справи? Під час проведення розслідування на цю тему охоронці Віктора Медведчука напали на знімальну групу програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Це сталося біля VIP-терміналу аеропорту «Київ». Михайло Ткач продовжить.

Несвобода слова

Це не перший випадок, коли наші журналісти стикаються із перешкоджанням їхній законній професійній діяльності. Тобто з кримінальним злочином проти себе, за що в Україні так рідко карають винних. За тиждень до інциденту з охоронцями Віктора Медведчука – ми спілкувалися з міжнародним експертом зі свободи слова доктором Джоаном Баратою, який вже багато років займається питаннями роботи медіа. Та показали йому інші випадки протидії роботі наших журналістів. Розмову з ним провела Валерія Єгошина.