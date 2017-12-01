Легенда судді Ємельянова: реакція («СХЕМИ» | ВИПУСК №153)

Чи розвіє Генпрокуратура легенду судді Ємельянова?

Від розслідування – до провадження. Відкриття правоохоронцями справ за результатами журналістського розслідування – на жаль, не є поширеною практикою в Україні. Утім, і такі випадки є. Менше двох місяців пройшло з моменту виходу в ефір нашого розслідування «Легенда судді Артура Ємельянова» про численну нерухомість родини українського судді за кордоном, як Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження. За статтею – вчинення злочину, пов’язаного з легалізацією доходів, отриманих незаконним шляхом.

Заявником виступила громадська організація «Центр протидії корупції», яка направила матеріали нашого розслідування в прокуратуру.

Суддя Артур Ємельянов за часів президента Віктора Януковича блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. І досі вершить правосуддя.

Наше розслідування викрило масштабні статки та елітне майно, записане на, схоже, лише формально колишню дружину Світлану по всьому світу: у Німеччині, Австрії, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах.

Нереформоване правосуддя

Задля успішного розслідування справ проти корупціонерів Україна потребує реформованого правосуддя. Наголошує на цьому й Айрін Хан, голова IDLO. Це міжнародна організація, яка співпрацює з урядами тридцяти чотирьох держав. Допомагає у галузі юстиції, правосуддя та боротьби з корупцією. Тепер представлена і в Україні, куди нещодавно завітала сама Айрін Хан та зустрілася з високопосадовцями, керівниками антикорупційних органів, громадськими активістами та, журналістом нашої програми. Валерія Єгошина продовжить.