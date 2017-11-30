Чи розвіє Генпрокуратура легенду судді Ємельянова?

Суддя Артур Ємельянов за часів президента Віктора Януковича блискавично піднявся кар’єрними сходами від заступника голови Донецького обласного госпсуду до заступника голови Вищого господарського суду України. Попри те, що він фігурував не лише в низці журналістських розслідувань про масштабне рейдерство та корупцію, а й у кримінальному провадженні прокуратури щодо незаконного втручання в діяльність судових органів, Ємельянов і досі чинить правосуддя. Після нещодавнього розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») суддею знову зацікавилася Генпрокуратура, яка вже має два інші провадження стосовно цього судді. Які перспективи матиме розслідування?

У розслідуванні «Легенда судді Артура Ємельянова» журналісти програми «Схеми» оприлюднили дані про елітну нерухомість по всьому світу, яка належить екс-дружині судді Світлані Ємельяновій. Зокрема, йдеться про віллу в Анталії та апартаменти в Дубаї, два готелі у Відні, а також німецьку фірму, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні.

Журналісти припустили, що розлучення подружжя Ємельянових у 2014 році могло бути фіктивним, бо дало формальні підстави судді не зазначати у публічній декларації все елітне майно. Адже воно було оформлене на тепер уже колишню дружину.

Розлучення могло бути спрямованим на те, щоб приховати перевищення родиною Артура Ємельянова розміру витрат над доходами, погоджуються юристи громадської організації «Центр протидії корупції». Вони проаналізували матеріали журналістського розслідування і звернулися з відповідною заявою до правоохоронців.

«Наявні дуже багато активів очевидно незрозумілого походження, які можуть бути наслідком вчинення корупційних злочинів, пов’язаних з незаконним збагаченням, хабарями тощо. І, власне, придбання дороговартісної нерухомості – це стандартний спосіб для відмивання коштів. Тому ми звернулися із заявою до Генеральної прокуратури», – зазначає юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан.

За зверненням громадської організації департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України відкрив кримінальне провадження щодо колишньої дружини судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова Світлани та, власне, самого судді, за попередньою кваліфікацією «легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом».

«Перевіряється в даному випадку те, у який спосіб дружина Ємельянова отримала це майно, тому що, за матеріалами слідства, хоч вона і не працювала на державних посадах, а займалась підприємницькою діяльністю, за звітністю не встановлено, що вона отримувала кошти такого обсягу. Тому перевіряється версія, що ці кошти могли бути отримані саме під час судової діяльності її колишнього чоловіка судді Ємельянова», – пояснює начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

У коментарі «Схемам» він зазначив, що в рамках цього провадження слідство перевірятиме не тільки колишнє подружжя: «Є виявлений факт майна, стосовно якого є підозри, що воно отримано в незаконний спосіб і потім легалізовано. І є перевірка тих осіб, які тим чи іншим способом задіяні в оформленні цього майна, в наданні якихось послуг, в складанні документів. Звичайно, що це коло не обмежується тільки суддею Ємельяновим і дружиною».

Розлучення як ширма?

У розслідуванні «Схем» йдеться про те, що є підстави вважати, що розлучилися Ємельянови задля того, щоб не «світити» у публічній декларації всю елітну нерухомість судді, оформлену на тепер уже колишню дружину.

Сергій Горбатюк запевняє, що довести фіктивність розлучення, якщо йдеться про спільний побут та проживання на території України, не так і складно – «було б бажання». Спільні перельоти розлучених Артура і Світлани Ємельянових на відпочинок, які як доказ навели журналісти «Схем», він вважає одним із непрямих доказів.

«Але для доведення якогось факту необхідно їх декілька різних, що б дозволило стверджувати, що цей шлюб фіктивний. Ваше розслідування в цій частині є важливим і також використовується в ході слідства. Слідчі самостійно теж збирають велику кількість доказів на підтвердження цього факту», – додав він.

Юристи зауважують, що розлучення задля приховання статків – популярний спосіб, який використовують чиновники. Особливо, зауважує Олена Щербан, це стало тенденцією з 2014-2015 років, коли почали запроваджувати нове антикорупційне законодавство. Зокрема, з’явилася система електронного декларування, а разом з нею – і відповідальність за незаконне збагачення.

«Всі почали розуміти, що треба буде знайти спосіб сховати свої статки заздалегідь – до того, як ці закони вступили в силу. І почали розлучатися з дружинами для того, щоб потім все переписувати. І навіть якщо тебе візьмуть за хвоста, грубо кажучи, то хоча б твоє майно залишиться при сім’ї і буде ресурс, щоб відкуповуватися далі від проблем, які виникатимуть. Тому це дуже поширене явище», – пояснює юрист.

Що саме розслідує Генпрокуратура?

Злочин, пов’язаний із відмиванням коштів, можна довести в суді, якщо буде підтверджено, що ці кошти дійсно були здобуті неправомірним шляхом, зазначають юристи.

«Якщо в ході свого провадження, які зараз наявні по судді Ємельянову, Генпрокуратурі вдасться довести, що кошти набуті дійсно незаконним чином, тоді досить легко буде довести і саме відмивання», – зазначає Олена Щербан.

На походженні коштів зауважує і Сергій Горбатюк: «Важливо встановити не просто сам факт наявності цього майна – ви (журналісти – ред.) це і самі встановили, а звідки прийшли кошти, щоб перевірити легальність їхнього походження або підтвердити нелегальність».

«Стаття звучить як легалізація набутого злочинним шляхом. Тобто першим має бути встановлено, що за злочин був вчинений, коли ці кошти були отримані. Це може бути одержання хабарів, заволодіння якимось майном (у тому числі з використанням рішення Вищого господарського суду), незаконне збагачення. Водночас стверджувати на сьогоднішній день про вчинення першого, другого чи третього злочину не можна, тому що ми ще не зібрали достатніх даних для повідомлення про підозру», – пояснює він.

У рамках цього провадження, повідомив Горбатюк, вже тривають слідчі дії. Зокрема, направили запити до Австрії, щоб уточнити факт наявності коштів на рахунках колишньої дружини, а згодом – встановити їхнє походження.

«Є ситуація щодо доступу до отримання інформації про банківські рахунки. Маючи конкретний рахунок, ми вже можемо звертатися до суду за доступом до інформації про рух по цьому рахунку. Але австрійська сторона зазначила, що їм для цього потрібне рішення суду, а у нас, відповідно, таке рішення може бути тоді, коли ми знаємо які рахунки. Єдине, що ми зробили другу спробу роз’яснити, що саме, згідно з нашими законами про банки та банківську діяльність, дозволено отримувати цю інформацію за запитом. Сподіваємося, що все ж вони врахують це. І, звичайно, нам це дозволить просунутись», – додає Горбатюк.

Що загрожує?

У разі доведення винуватості – судді Ємельянову може загрожувати позбавлення волі.

«Але – що головніше – за такі злочини передбачена конфіскація незаконних статків і предмету відмивання коштів, тобто ті активи, ті будинки, ті корпоративні права, які суддя набув незаконним чином. Я так думаю, що це те, чого він боїться найбільше і заради чого розлучався з дружиною», – зазначає Олена Щербан.

​Інші справи

Це – не єдиний епізод щодо судді Ємельянова, за яким Генеральна прокуратура проводить розслідування. У відомстві є також два інших провадження. Йдеться, зокрема, про 13,8 мільйона швейцарських франків сумнівного походження на рахунках колишньої дружини українського судді у Ліхтенштейні, які були арештовані влітку 2015 року, проте з яких нині арешт знято.

Начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк пояснює: «Ми направили міжнародно-правовий запит до Ліхтенштейну з приводу деталей, як ці кошти туди потрапили, які документи свідчать про те, що цей рахунок належить саме дружині. І вже майже два роки цей запит не виконується. Тобто, відповіді немає, що фактично не дозволяє нам рухатись далі в цьому провадженні. У свою чергу Апеляційний суд використав цю ситуацію для того, щоб зняти арешт з цих коштів».

Друга справа пов’язана з неправомірним втручанням суддів Артура Ємельянова та Віктора Татькова в систему авторозподілу справ Вищого господарського суду.

​«Ми вважаємо, що саме внаслідок цього правопорушення, в тому числі, могла бути отримана неправомірна вигода. Ці кошти, які по сьогоднішній день таким чином відмивалися і відмиваються через членів його сім’ї і ним особисто», – вважає юристка Олена Щербан.

І досудове слідство в рамках цього провадження наразі зупинено – повідомив Горбатюк.

«Зараз воно зупинено через виконання міжнародно-правового доручення. І плюс, знову ж, існує ситуація, коли законодавство обмежує в строках розслідування. Законодавець не враховував те, що можуть розслідуватись в одному епізоді десятки, сотні, а в даному випадку ми говоримо про понад 10 тисяч епізодів втручань, які зафіксовані в період двох років в Господарському суді. І за кожним випадком необхідно провести перевірку: які рішення приймалися, чи є вони правосудними, чи є там потерпілі. Тобто, це дуже впливає на строки завершення», – каже він.

У «Центрі протидії корупції» звертають увагу на те, що судді Ємельянову дозволили виїжджати за кордон, що, ймовірно, є ознакою того, що є проблеми і в розслідуванні, і з боку судового контролю цього розслідування.

Адже інший фігурант справи про втручання в систему автоматичного розподілу справ екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков виїхав за кордон у Німеччину. У Генпрокуратурі «Схемам» раніше повідомляли, що дозволили його виїзд лише на лікування, однак згодом зв’язок із ним взагалі зник.

«У таких умовах сучасної судової системи розслідування, яке в Генеральній прокуратурі вже дуже давно на фінішній прямій і ніяк не може завершитись, це свідчить про те, що є якісь певні перешкоди, проблеми невідомого характеру, які заважають завершити розслідування – хоча б це перше (щодо втручання в автоматичний розподіл справ – ред.) – і направити справу до суду, – вважає Щербан.

Дисциплінарна скарга

Окрім заяви про злочин у Генпрокуратуру, громадська організація «Центр протидії корупції» також направила до Вищої ради правосуддя скаргу щодо судді Ємельянова.

«Ми вважаємо, що це абсолютно дико, коли суддя, який підозрюється у такого роду правопорушеннях, який має такі статки невідомого походження, досі перебуває на своїй посаді», – зазначає Олена Щербан.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції відмовилося проводити повну перевірку декларацій судді Ємельянова за 2015 та 2016 роки.

У Вищій раді правосуддя (ВРП) журналістам «Схем» підтвердили отримання скарги. Її вже розподілили на одного з членів цієї ради і розпочали перевірку. Водночас в управлінні інформації секретаріату відомства зазначили, що нині вони завалені скаргами та заявами – документів назбиралось понад 12 тисяч. Тому невідомо, коли може бути рішення про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті. Наслідком такого рішення може бути відсторонення або навіть звільнення судді Артура Ємельянова із займаної посади судді Вищого господарського суду.

Реакція судді Ємельянова

Після отримання інформації з Генеральної прокуратури про порушення кримінального провадження редакція повторно звернулась до судді Артура Ємельянова з пропозицією прокоментувати озвучені в розслідуванні факти. Утім, відповіді на момент публікації так і не отримала.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: ​