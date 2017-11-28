НАЗК відмовилося проводити повну перевірку декларацій судді Ємельянова

Національне агентство з питань запобігання корупції відмовило у проведенні повної перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Підставою для відмови у відомстві назвали те, що «зокрема, інформація не містить фактичних даних, що можуть бути перевірені, а також містить твердження про недостовірність відомостей у декларації без будь-яких пояснень невідповідності таких відомостей дійсності».

У зверненні до НАЗК наводилася інформація, яку раніше оприлюднила програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»), про те, що дружина Артура Ємельянова у 2011 та 2013 роках придбала квартири за кордоном, однак у деклараціях Ємельянова за 2015 та 2016 роки статки дружини не вказані.

Як удалося з’ясувати «Схемам», Світлана Ємельянова володіє елітною нерухомістю за кордоном.

​У 2011 році Світлана Ємельянова придбала віллу в комплексі Seashell Belek Elite Villas на березі Середземного моря в Анталії в Туреччині за 350 тисяч турецьких лір, або, згідно з курсом на той час, понад 250 тисяч доларів США. Про це свідчить виписка з турецького земельного кадастру, опублікована журналістами.

​У 2013 році, за даними виписки з земельного департаменту Об’єднаних Арабських Еміратів, Світлана Ємельянова придбала апартаменти у комплексі Palm Jumeirah/North Residences у Дубаї за ціною 1 мільйон 300 тисяч дирхамів, або понад 350 тисяч доларів США на той момент.

​Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлани Ємельянової було придбане до 2014 року включно, тобто в період, поки вона перебувала в офіційному шлюбі з українським суддею. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001-2014 років вона офіційно заробила всього близько 3 мільйонів гривень.

​Світлана Ємельянова та Артур Ємельянов офіційно перебували у шлюбі понад 20 років, але наприкінці 2014 року розлучилися.

Журналісти «Схем» наголошують, що розірвання шлюбу може мати фіктивний характер задля уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене на тепер уже колишню дружину.

Так, суддя регулярно відвідує Відень, де мешкає його колишня дружина разом із їхніми дітьми. Крім того, «Схеми» виявили дані про щонайменше чотири спільні закордонні поїздки пари на відпочинок уже після розлучення протягом 2015-2016 років. Вони літали на новорічний відпочинок до Відня, Берліна та Амстердама, літали на день народження сина Артура в Женеву, згодом відпочивали в турецьких Стамбулі та Анталії. І кожного разу вони вилітали та поверталися до Києва разом одним рейсом.

​Артур Ємельянов пообіцяв дати відповіді на запитання журналістів, однак у визначений день він відмовився від коментарів і пообіцяв відреагувати на запит «Схем» після повернення з відпустки.Світлана Ємельянова не відповіла на запит журналістів із переліком запитань для інтерв’ю.

Суддя Вищого господарського суду України Артур Ємельянов є фігурантом кримінального провадження щодо незаконного втручання в діяльність судових органів. Однак досі розгляд справи по суті до суду не дійшов. У ГПУ «Схемам» раніше повідомили, що провадження щодо Ємельянова готується до завершення.