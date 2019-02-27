У Мюнхені йде суд щодо конфлікту на Донбасі, на лаві підсудних – ймовірно, племінник Кисельова

У Вищому земельному суді Мюнхена 27 лютого почався процес над вихідцем із Росії Сергієм Кисельовим, який, за попередніми даними, є племінником відомого російського телеведучого, гендиректора державного агентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова. Як повідомляє Deutsche Welle, 48-річного чоловіка Сергія К. підозрюють у плануванні участі в збройному конфлікті на Донбасі.

За версією сторони обвинувачення, підсудний проходив підготовку в навчальному таборі в Санкт-Петербурзі в серпні 2014 року, в рамках якої, серед іншого, мав вишкіл зі стрільби з гвинтівок і пістолетів.

Чоловіка звинувачують в підготовці злочину, що загрожує безпеці держави. Такі дії передбачають кримінальну відповідальність для громадян Німеччини і у випадку скоєння таких дій за кордоном.

Як пишуть російські ЗМІ, німецька влада почала розслідування стосовно Кисельова наприкінці 2017 року. У травні минулого року поліція отримала європейський ордер на його арешт. Чоловіка затримали в Болгарії і депортували до Німеччини. Відтоді він перебуває за ґратами.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.