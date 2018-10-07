Автора статті про віллу телеведучого Кисельова в Коктебелі звільнили з роботи

Кримського архітектора Володимира Мазуріна, автора статті про віллу російського телеведучого Дмитра Кисельова в Коктебелі, звільнили з будівельної компанії «Столиця».

Про це Мазурін повідомив у коментарі «Новой газете».

«4 жовтня розбудили рано-вранці, сказали, що терміново потрібно під'їхати в офіс до Сімферополя. А я живу в Феодосії. Приїхав – мені тут же кажуть: ви нам більше не потрібні. І простягають угоду про розірвання договору. За згодою сторін», – розповів архітектор.

За словами Мазуріна, після звістки про звільнення йому стало погано.

«Тиск 180/90 і цукор в крові 20,8 ммоль», – сказав він.

1 жовтня стало відомо, що в Феодосії вилучили тираж газети «Город 24» зі статтею про будинок у Коктебелі гендиректора агентства МІА «Россия сегодня» Дмитра Кисельова. Про це «Новой газете» розповів автор матеріалу Володимир Мазурін. За його словами, в друкованій версії газети матеріал опублікували. Через дві години в електронну версію статті внесли зміни.

Кисельов звинуватив автора статті про його дачу в Коктебелі у вимаганні і подав на нього заяву в поліцію.

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Про будівництво будинку в Коктебелі Дмитро Кисельов розповідав українському виданню «Факти» 2006 року. Він говорив, що для будівництва йому «довелося закласти будинок у Москві і взяти величезний кредит на десять років».

Влітку 2018 року стався конфлікт навколо набережної Коктебеля. Російська влада Криму зажадала, щоб вона перейшла у власність півострова. Місцеві громадські активісти вважають, що проект реконструкції набережної лобіює безпосередньо Дмитро Кисельов, у якого поруч розташована особиста дача.

Дмитро Кисельов перебуває під санкціями з боку Євросоюзу: з 13 березня 2015 року йому заборонено в'їзд до країн ЄС на підставі того, що його дії «підривали або загрожували територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».