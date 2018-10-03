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03 Жовтень 2018, Київ 08:56
Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily: В Криму вилучили тираж газети з фото вілли Кисельова

Генеральний директор російського державного агентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов (праворуч) і президент Росії Володимир Путін

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Розпочнемо сьогоднішній огляд із коротких повідомлень:

Томас Кент йде з посади президента Радіо Свобода

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Томас Кент оголосив, що з 1 жовтня залишає посаду після дворічної роботи, результатом якої стало рішуче посилення боротьби з дезінформацією й екстремістською пропагандою в країнах Східної Європи, на Балканах, у Центральній Азії.

Томас Кент
Томас Кент

У період роботи корпорації під керівництвом Томаса Кента інтенсивно розвивався російськомовний телеканал «Настоящее время», що виходить в ефір у низці країн колишнього Радянського Союзу. Зросла загальна аудиторія Радіо Свобода – із 26 до 31 мільйона читачів, слухачів і глядачів на тиждень.

Від Скрипалів до Януковича

Один із підозрюваних британською поліцією в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Руслан Боширов», він же, як стверджують, офіцер ГРУ Росії Анатолій Чепіга, очолював операцію евакуації з Києва президента України Віктора Януковича у 2014 році – про це в інтерв’ю українському телеканалові «Громадське» заявив російський журналіст Сергій Канєв. Він брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat, завдяки якому і з’явилося прізвище Чепіги. Більше про «Руслана Боширова» та його зв’язок з Януковичем читайте в матеріалі.

Водночас, колишній керівник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар просить Оболонський районний суд Києва додатково допитати його «щодо поширеної в ЗМІ інформації про участь громадянина РФ Боширова в охороні й супроводженні Віктора Януковича в АР Криму у лютому 2014 року».

Тим часом, Радіо Свобода і групі громадських розслідувань Bellingcat вдалося знайти у відкритих джерелах іще одне, що раніше не публікувалося у ЗМІ, фото Чепіги – людини, яка дуже схожа на «Руслана Боширова», підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «новачком».

Фотографія Анатолія Чепіги зі стенду «Випускники-герої» в музеї ДВЗКУ та скріншот із інтерв’ю «Руслана Боширова» телеканалові RT
Фотографія Анатолія Чепіги зі стенду «Випускники-герої» в музеї ДВЗКУ та скріншот із інтерв’ю «Руслана Боширова» телеканалові RT

Журналіст Бабченко розповів про розслідування свого «вбивства»

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який брав участь в інсценуванні замаху на нього в Києві на прохання Служби безпеки України, опублікував у Facebook​ великий пост із висновками після закінчення розслідування. Він стверджує, що за замахом стоїть відомий російський бізнесмен Євген Пригожин.

Журналісти телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») запитали в Аркадія Бабченка, чому ланцюжок, який він вибудував, привів його саме до Пригожина.

Публікація про віллу Кисельова в феодосійській газеті

В окупованому Росією українському Криму вилучили тираж феодосійської газети «Город 24» з публікацією про будинок гендиректора російського пропагандистського агентства «Россия сегодня» Дмитра Кисельова. Про це повідомив ЗМІ автор матеріалу Володимир Мазурін. За його словами, в електронну версію статті внесли зміни.

Видання «Крымский канал» без посилання на джерело написало, що головний редактор газети «Город 24» відмовилася викуповувати тираж газети, і «тоді Дмитро Кисельов змусив засновника газети Максима Онищенка вилучити продажний тираж». В інтерв’ю Радіо Свобода автор матеріалу Володимир Мазурін розповів, звідки знає про віллу Кисельова та чому його стаття викликала таку реакцію.

Вілла Кисельова в Коктебелі
Вілла Кисельова в Коктебелі

Що ще варто знати?

Підлітки і реклама сигарет

Кожні 10 секунд від куріння у світі помирає одна людина. До цієї сумної статистики додається те, що найчастіше люди починають курити у віці 10 років. За даними Інституту соціальних досліджень імені Яременка, причин цього явища безліч: вплив друзів, приклад батьків, бажання виглядати дорослішим і навіть бажання схуднути.

Половина підлітків після першої затяжки поступово і непомітно для себе збільшує кількість викурених сигарет на день. Починаючи з однієї в день і закінчуючи регулярним систематичним курінням до 20 штук на добу. Чому так відбувається, та як цьому протистояти?

Дбайте про своє здоров’я!

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