Радіо Свобода Daily: В Криму вилучили тираж газети з фото вілли Кисельова

Розпочнемо сьогоднішній огляд із коротких повідомлень:
- Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підозри, що Росія могла розмістити в анексованому Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для цього.
- Верховна Рада України 2 жовтня 252 голосами депутатів схвалила в першому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у війні з Росією на Донбасі.
- Адвокат засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що в українця, який 142-й день голодує в російській колонії, – серцева недостатність і ревматизм.
- Національна суспільна телерадіокомпанія зареєструвала випуск акцій – відповідний документ напередодні видала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє прес-служба «UA:Суспільне».
Томас Кент йде з посади президента Радіо Свобода
Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Томас Кент оголосив, що з 1 жовтня залишає посаду після дворічної роботи, результатом якої стало рішуче посилення боротьби з дезінформацією й екстремістською пропагандою в країнах Східної Європи, на Балканах, у Центральній Азії.
У період роботи корпорації під керівництвом Томаса Кента інтенсивно розвивався російськомовний телеканал «Настоящее время», що виходить в ефір у низці країн колишнього Радянського Союзу. Зросла загальна аудиторія Радіо Свобода – із 26 до 31 мільйона читачів, слухачів і глядачів на тиждень.
Від Скрипалів до Януковича
Один із підозрюваних британською поліцією в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Руслан Боширов», він же, як стверджують, офіцер ГРУ Росії Анатолій Чепіга, очолював операцію евакуації з Києва президента України Віктора Януковича у 2014 році – про це в інтерв’ю українському телеканалові «Громадське» заявив російський журналіст Сергій Канєв. Він брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat, завдяки якому і з’явилося прізвище Чепіги. Більше про «Руслана Боширова» та його зв’язок з Януковичем читайте в матеріалі.
Водночас, колишній керівник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар просить Оболонський районний суд Києва додатково допитати його «щодо поширеної в ЗМІ інформації про участь громадянина РФ Боширова в охороні й супроводженні Віктора Януковича в АР Криму у лютому 2014 року».
Тим часом, Радіо Свобода і групі громадських розслідувань Bellingcat вдалося знайти у відкритих джерелах іще одне, що раніше не публікувалося у ЗМІ, фото Чепіги – людини, яка дуже схожа на «Руслана Боширова», підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «новачком».
Журналіст Бабченко розповів про розслідування свого «вбивства»
Російський журналіст Аркадій Бабченко, який брав участь в інсценуванні замаху на нього в Києві на прохання Служби безпеки України, опублікував у Facebook великий пост із висновками після закінчення розслідування. Він стверджує, що за замахом стоїть відомий російський бізнесмен Євген Пригожин.
Журналісти телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») запитали в Аркадія Бабченка, чому ланцюжок, який він вибудував, привів його саме до Пригожина.
Публікація про віллу Кисельова в феодосійській газеті
В окупованому Росією українському Криму вилучили тираж феодосійської газети «Город 24» з публікацією про будинок гендиректора російського пропагандистського агентства «Россия сегодня» Дмитра Кисельова. Про це повідомив ЗМІ автор матеріалу Володимир Мазурін. За його словами, в електронну версію статті внесли зміни.
Видання «Крымский канал» без посилання на джерело написало, що головний редактор газети «Город 24» відмовилася викуповувати тираж газети, і «тоді Дмитро Кисельов змусив засновника газети Максима Онищенка вилучити продажний тираж». В інтерв’ю Радіо Свобода автор матеріалу Володимир Мазурін розповів, звідки знає про віллу Кисельова та чому його стаття викликала таку реакцію.
Що ще варто знати?
- Другий президент України Леонід Кучма 2 жовтня завершив роботу в Тристоронній контактній групі мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер. Його має змінити радник президента України Петра Порошенка, дипломат Руслан Демченко.
- Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
- В Україні подорожчали алкогольні напої – від 5% до 20% у зв’язку з підвищенням урядом мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін. Найдешевша півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89 гривень 40 копійок.
Підлітки і реклама сигарет
Кожні 10 секунд від куріння у світі помирає одна людина. До цієї сумної статистики додається те, що найчастіше люди починають курити у віці 10 років. За даними Інституту соціальних досліджень імені Яременка, причин цього явища безліч: вплив друзів, приклад батьків, бажання виглядати дорослішим і навіть бажання схуднути.
Половина підлітків після першої затяжки поступово і непомітно для себе збільшує кількість викурених сигарет на день. Починаючи з однієї в день і закінчуючи регулярним систематичним курінням до 20 штук на добу. Чому так відбувається, та як цьому протистояти?
Дбайте про своє здоров’я!
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