Радіо Свобода Daily: В Криму вилучили тираж газети з фото вілли Кисельова

Розпочнемо сьогоднішній огляд із коротких повідомлень:

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підозри, що Росія могла розмістити в анексованому Криму ядерну зброю або побудувала інфраструктуру для цього.

Верховна Рада України 2 жовтня 252 голосами депутатів схвалила в першому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у війні з Росією на Донбасі.

Адвокат засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявляє, що в українця, який 142-й день голодує в російській колонії, – серцева недостатність і ревматизм.

Національна суспільна телерадіокомпанія зареєструвала випуск акцій – відповідний документ напередодні видала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, повідомляє прес-служба «UA:Суспільне».

Томас Кент йде з посади президента Радіо Свобода

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Томас Кент оголосив, що з 1 жовтня залишає посаду після дворічної роботи, результатом якої стало рішуче посилення боротьби з дезінформацією й екстремістською пропагандою в країнах Східної Європи, на Балканах, у Центральній Азії.

У період роботи корпорації під керівництвом Томаса Кента інтенсивно розвивався російськомовний телеканал «Настоящее время», що виходить в ефір у низці країн колишнього Радянського Союзу. Зросла загальна аудиторія Радіо Свобода – із 26 до 31 мільйона читачів, слухачів і глядачів на тиждень.

Від Скрипалів до Януковича

Один із підозрюваних британською поліцією в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «Руслан Боширов», він же, як стверджують, офіцер ГРУ Росії Анатолій Чепіга, очолював операцію евакуації з Києва президента України Віктора Януковича у 2014 році – про це в інтерв’ю українському телеканалові «Громадське» заявив російський журналіст Сергій Канєв. Він брав участь у розслідуванні The Insider і Bellingcat, завдяки якому і з’явилося прізвище Чепіги. Більше про «Руслана Боширова» та його зв’язок з Януковичем читайте в матеріалі.

Водночас, колишній керівник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар просить Оболонський районний суд Києва додатково допитати його «щодо поширеної в ЗМІ інформації про участь громадянина РФ Боширова в охороні й супроводженні Віктора Януковича в АР Криму у лютому 2014 року».

Тим часом, Радіо Свобода і групі громадських розслідувань Bellingcat вдалося знайти у відкритих джерелах іще одне, що раніше не публікувалося у ЗМІ, фото Чепіги – людини, яка дуже схожа на «Руслана Боширова», підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів «новачком».

​Журналіст Бабченко розповів про розслідування свого «вбивства»

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який брав участь в інсценуванні замаху на нього в Києві на прохання Служби безпеки України, опублікував у Facebook​ великий пост із висновками після закінчення розслідування. Він стверджує, що за замахом стоїть відомий російський бізнесмен Євген Пригожин.

Журналісти телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») запитали в Аркадія Бабченка, чому ланцюжок, який він вибудував, привів його саме до Пригожина.

Публікація про віллу Кисельова в феодосійській газеті

В окупованому Росією українському Криму вилучили тираж феодосійської газети «Город 24» з публікацією про будинок гендиректора російського пропагандистського агентства «Россия сегодня» Дмитра Кисельова. Про це повідомив ЗМІ автор матеріалу Володимир Мазурін. За його словами, в електронну версію статті внесли зміни.

Видання «Крымский канал» без посилання на джерело написало, що головний редактор газети «Город 24» відмовилася викуповувати тираж газети, і «тоді Дмитро Кисельов змусив засновника газети Максима Онищенка вилучити продажний тираж». В інтерв’ю Радіо Свобода автор матеріалу Володимир Мазурін розповів, звідки знає про віллу Кисельова та чому його стаття викликала таку реакцію.

​Що ще варто знати?

Другий президент України Леонід Кучма 2 жовтня завершив роботу в Тристоронній контактній групі мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер. Його має змінити радник президента України Петра Порошенка, дипломат Руслан Демченко.

Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

В Україні подорожчали алкогольні напої – від 5% до 20% у зв’язку з підвищенням урядом мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін. Найдешевша півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89 гривень 40 копійок.

Підлітки і реклама сигарет

Кожні 10 секунд від куріння у світі помирає одна людина. До цієї сумної статистики додається те, що найчастіше люди починають курити у віці 10 років. За даними Інституту соціальних досліджень імені Яременка, причин цього явища безліч: вплив друзів, приклад батьків, бажання виглядати дорослішим і навіть бажання схуднути.

Половина підлітків після першої затяжки поступово і непомітно для себе збільшує кількість викурених сигарет на день. Починаючи з однієї в день і закінчуючи регулярним систематичним курінням до 20 штук на добу. Чому так відбувається, та як цьому протистояти?

Дбайте про своє здоров’я!

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