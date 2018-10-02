Президент Радіо Свобода Томас Кент залишає посаду

Президент корпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Томас Кент оголосив, що з 1 жовтня залишає посаду після дворічної роботи, результатом якої стало рішуче посилення боротьби з дезінформацією й екстремістською пропагандою в країнах Східної Європи, на Балканах, у Центральній Азії.

У прощальному зверненні Кент заявив: «Для мене було честю керувати Радіо Свобода, важливим джерелом професійної й неупередженої журналістики в країнах, яким ми служимо. Я йду з почуттям вдячності до всіх співробітників корпорації за їхню відданість виконанню нашої місії і, особливо – нашим кореспондентам, які працюють у складних регіонах світу».

У період роботи корпорації під керівництвом Томаса Кента інтенсивно розвивався російськомовний телеканал «Настоящее время», що виходить в ефір у низці країн колишнього Радянського Союзу. Зросла загальна аудиторія Радіо Свобода – з 26 до 31 мільйона читачів, слухачів і глядачів на тиждень.

Томас Кент очолив Радіо Свобода у червні 2016 року – після 44-річної кар’єри журналіста і редактора в агентстві Associated Press. Свого часу він очолював Московське бюро агентства AP.

Наступник Томаса Кента на посаді президента Радіо Свобода поки що не призначений.