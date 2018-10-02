«На мені розпиляли щонайменше 110 тисяч доларів». Журналіст Бабченко розповів про розслідування свого «вбивства»

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який брав участь в інсценуванні замаху на нього в Києві на прохання Служби безпеки України, опублікував у Facebook​ великий пост з висновками після закінчення розслідування. Він стверджує, що за замахом стоїть відомий російський бізнесмен Євген Пригожин.

Журналісти телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») запитали у Аркадія Бабченка, чому ланцюжок, який він вибудував, привів його саме до Пригожина.

– Насправді це очевидно, тому що перше, що може прийти в голову, коли тобі кажуть, коли вибудовується такий ланцюжок: замовне вбивство – Санкт-Петербург – фонд Путіна, тут, крім Пригожина, взагалі в голову особливо нічого не приходить. Малофєєв – він в Москві, весь інший Пітер – він взагалі під Пригожиним, там все творить Пригожин. Потім надходила ще якась інформація, складалися якісь ланцюжки. Ще раз переглядав ці прослушки, і у мене склалася ось така версія. Я не кажу, що це факт, у мене доказів немає, але це мій логічний ланцюжок, який привів мене до цього.

– СБУ, відповідно до вашого розслідування, спробує цей ланцюжок якось простежити? Чи її розслідування завершується на кордоні?

Луценко сказав, що всі прізвища будуть названі

– Ні, не завершується, у них розслідування тривало далі. Вони не з мого ланцюжка, у них було своє розслідування. Мені б дуже хотілося сказати, але оскільки я під підпискою, я не можу розголошувати те, що вони накопали. Але Луценко сказав, коли його запитували, чи буде якась прес-конференція, що, коли закінчиться мораторій, всі прізвища будуть названі, тому що приховувати їх немає сенсу. Це сказав генпрокурор України Юрій Луценко.

Я сподіваюся, що прокуратура надасть інформацію. Цікаво, куди ведуть кінці всієї цієї справи

Мораторій (накладений українським судом, який передбачав його мовчання щодо відомих йому обставин планованого в травні 2018 року замаху – ред.) закінчився вчора, я сьогодні написав, і я сподіваюся, що ... СБУ сьогодні сказало, що воно не планує ніяких інших брифінгів. На мій погляд, даремно, тому що інформації, звичайно, очікують. Але я сподіваюся, що прокуратура надасть інформацію, і там подивимося, наскільки мої висновки збігаються з висновками слідства. Просто, мені здається, безумовно, цікаво, куди ведуть кінці всієї цієї справи, хочеться знати, хто тебе хоче вбити, хто тебе замовив. А так за ним я не стежу.

Про Пригожина я писав. Почалося все це з «Д-СОРМ», як я і писав у своєму пості, і писати я про них почав ще рік, можливо, півтора тому. Писав про їхні акції, про їхні дії, про підпал, вони кинули «коктейль Молотова» в ФАН, в нову будівлю, потім в Ольгіно на Савушкіна, 55 намагалися підпалити, музей «Новоросії» спалили.

Я писав-писав про них, таким ось чином я потрапив у його поле зору. А коли написав пост про його приватне місце для тортур, яке знаходиться в готелі «Трезини», думаю, що саме цей пост послужив спусковим гачком, коли увага переключилася на мене.

– Мотиви замаху на вас лежать в площині помсти Пригожина за розслідування чи є ще якісь мотиви більш загальні?

Я думаю, що Паша Шеремет був убитий, наприклад, за тією ж схемою

– Думаю, що тут все просто в одній точці. Я не думаю, що це саме я. По-перше, я – просто один в низці. Я думаю, що Паша Шеремет був убитий, наприклад, за точно тією ж самою схемою. Я думаю, що основний мотив тут – розпил грошей. Я не уявляю, що в Україні жахливий фашизм, давайте з ним боротися шляхом дестабілізації ситуації, і таким способом витягати гроші з бюджету, який пиляють. На мені розпиляли щонайменше 110 тисяч доларів. Але і плюс, оскільки я думаю, що все це координує пригожинська контора, то тут, звичайно, і мотив особистої помсти, просто вони вдало так збіглися в одній точці.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»