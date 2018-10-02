В Україні зростають ціни на алкоголь

Від 2 жовтня в Україні дорожчають алкогольні напої – від 5% до 20% у зв’язку з підвищенням урядом мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін.

Найдешевша півлітрова пляшка горілки коштуватиме 89 гривень 40 копійок. Сухе вино – від 42 гривень за пляшку. Коньяк, залежно від кількості зірок, зросте в ціні на 30-50 гривень, на 12% – віскі, джин і ром.

Другий етап підвищення цін на алкоголь відбудеться з 1 січня 2019 року, коли на 9% зростуть акцизи.

Кабінет міністрів України вирішив підвищити мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої 5 вересня, ухваливши на своєму засіданні відповідну постанову.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, попереднього разу мінімальні ціни на алкогольну продукцію були затверджені у вересні 2017 року.

Зазначається, що підвищення мінімальних цін на алкоголь пов’язане зі зростанням цін на складові, компоненти виробництва, зокрема, цін на спирт, тару, комплектуючі.

Минулого року необхідність підвищення цін на алкоголь в уряді обґрунтовували зростанням ставок акцизного збору та прагненням захистити споживачів від контрафактної та сурогатної продукції.