Вілла Дмитра Кисельова і кримська газета: продовження історії

Засновник видання «Город 24» з Феодосії в окупованому Росією Криму Максим Онищенко спростував інформацію про те, що попередній тираж газети був вилучений, а головний редактор Олена Войтова звільнена через статтю Володимира Мазуріна про віллу генерального директора пропагандистського агентства «Россия сегодня» Дмитра Кисельова.

Раніше Володимир Мазурін заявив кільком ЗМІ, в тому числі Радіо Свобода, що його стаття про реконструкцію вілли на кримському узбережжі вийшла у виданні«Город 24» 23 вересня 2018 року, але наступного дня весь тираж видання був вилучений із продажу . Він також заявляв, що головний редактор видання Олена Войтова звільнена зі своєї посади. Володимир Мазурін стверджував, що такі дії засновник видання зробив «після дзвінка з Москви».

«Повідомляю, що компанія працює у штатному режимі і буде працювати далі. Факти, викладені в сьогоднішніх публікаціях колег, не зовсім відповідають дійсності, а деякі зовсім не відповідають їй, напевно, їх ввело в оману джерело, що поширило цю інформацію», – зазначив Максим Онищенко у своєму зверненні на сайті видання. За його словами, «статті про віллу Дмитра Кисельова не було в газеті, була стаття про будівництво на складних рельєфних ділянках». «Редактор не звільнений, а відсторонений від виконання своїх обов’язків іще до виходу цієї публікації і зовсім із інших причин», – додав Максим Онищенко.

Раніше Дмитро Кисельов звинуватив Володимира Мазуріна у вимаганні і повідомив, що звернувся в поліцію. Він заявив, що всі дані статті «взяті зі стелі», а документи на його будинок «у зразковому порядку».

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Сама Олена Войтова і видавець Максим Онищенко для коментарів недоступні. Телефони видання не відповідають.

Раніше Володимир Мазурін передав до редакції телефон жителя Коктебеля Геннадія Усова, голови місцевого відділення Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Росії, якого назвав «довіреною особою» Олени Войтової. За словами Усова, 28-річна жінка перебуває у стресовому стані і саме тому відмовляється давати коментарі ЗМІ. Про те, як саме її звільнили чи усунули – за статтею чи під адміністративним тиском, – Усов не знає. Не має він і інформації про те, чи готова Войтова домагатися відновлення на роботі за допомогою суду.

Джерела Радіо Свобода у ЗМІ Феодосії повідомили, що, за їхніми даними, тираж у газети «Город 24» не вилучали. «Це може зробити тільки «Роскомнагляд», також тираж може бути вилучений за рішенням суду, на це потрібен час. Ми заходили на пошту, весь цей час газета «Город 24» була у продажу, тираж не було вилучено. Так що це «фейк», який вкинув Мазурін», – повідомили Радіо Свобода в редакції одного з місцевих ЗМІ, зазначивши, що за час скандалу тиражі видання «Город 24» значно зросли.

Інформацію про відсторонення від посади Олени Войтової джерела підтвердили. Про звільнення інших працівників видання інформації немає. Крім того, Дмитро Кисельов, який часто буває у Криму, не раз привертав увагу місцевих ЗМІ, зокрема, вони повідомляли про його розбите обличчя на одній із дачних вечірок, але ніякого тиску на місцеві газети не було, стверджують джерела.

Крім того, за даними ЗМІ, Мазурін очолював громадський проект місцевого відділення партії «Єдина Росія» «За наш Крим» («наш» – із погляду Росії після окупації українського півострова – ред.), проте його діяльність не мала успіху. За словами Мазуріна, місцеві чиновники його не підтримували.

Сам Дмитро Кисельов у розмові з російським виданням «Медуза» підтвердив, що знайомий із Володимиром Мазуріним, проте заявив, що не причетний до вилучення тиражу газети. За словами телеведучого, Мазурін прислав йому статтю 23 вересня, і Кисельов, незважаючи на відсутність у тексті свого імені, розцінив це як вимагання, бо «всі знають, про що йдеться», бо він «будував цей будинок 15 років». За словами Кисельова, він написав заяву в російську поліцію. «Я сказав: будь ласка, розберіться, що відбувається, – сказав телеведучий. – А коли я пішов у поліцію, газета, напевно, ухвалила власне рішення в цьому не брати участі. Але я до цього не маю стосунку».

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Як повідомляло раніше Радіо Свобода, у статті Володимира Мазуріна йшлося про те, що дача Дмитра Кисельова побудована на небезпечній ділянці, де можливі зсуви. Сам Мазурін за професією будівельник і стверджує, що здійснив на віллі Кисельова на його замовлення певні роботи, за які йому, проте, не заплатили.

Із інтерв’ю Володимира Мазуріна: «Я думаю, що йому не хочеться платити, хоча до мене претензій немає ні в письмовому, ні в усному вигляді. Для мене це звичайна історія для цього типу людей. Я з такими людьми працюю дуже давно. Я працюю з дуже високопоставленими людьми. Будував різні вілли, палаци в Підмосков’ї і в Москві. Чого я тільки кому не будував. І приблизно в половині випадків мені намагалися не заплатити. Вони вважають себе королями цьому житті, що хочуть, те й роблять. І коли я знаходжу способи довести їм, що я не на смітнику народився, ось тоді вони сідають і починають зі мною розмовляти і домовлятися. По-іншому вони не розуміють».

Оригінал публікації – на сайті Російської служби Радіо Свобода