«Незвичайний чарівник». В окупованому Криму вилучили тираж газети з фото вілли Кисельова – автор статті

В окупованому Росією українському Криму вилучили тираж феодосійської газети «Город 24» з публікацією про будинок гендиректора російського пропагандистського агентства «Россия сегодня» Дмитра Кисельова. Про це повідомив ЗМІ автор матеріалу Володимир Мазурін. За його словами, в електронну версію статті внесли зміни. При цьому головного редактора видання Олену Войтову змушували викупити друкований тираж за свій рахунок, стверджує Мазурін.

Видання «Крымский канал» без посилання на джерело написало, що головний редактор газети «Город 24» відмовилася викуповувати тираж газети, і «тоді Дмитро Кисельов змусив засновника газети Максима Онищенка вилучити продажний тираж і звільнити Войтову».

Читайте також: Видання «Город 24» з'явилося у Феодосії всього чотири місяці тому

Володимир Мазурін – будівельник, який безкоштовно писав для газети «Город 24». За його словами, він брав участь у будівництві вілли Кисельова, і той йому нібито недоплатив.

До Кисельова змогли додзвонитися співробітники радіостанції «Говорит Москва». «Цей Мазурін – просто шахрай. Вимагає гроші. Всі його цифри взяті зі стелі. Я вже поскаржився на нього в поліцію. Всі документи по будинку в мене у зразковому порядку», – заявив телеведучий.

Про будівництво будинку в Коктебелі очільник МІА «Россия сегодня» Дмитро Кисельов розповів українському виданню «Факти» ще в 2006 році. Тоді він повідомив, що для будівництва заставив будинок у Москві і взяв кредит на десять років.

В інтерв’ю Радіо Свобода автор матеріалу Володимир Мазурін уточнив, що співпрацює з виданням «Город 24» кілька років, грошей за це не отримує, і його головне завдання зараз – повернути звільнену з посади головного редактора Олену Войтову.

– Історія давня. Я в газеті «Город 24» публікую свої розповіді вже досить давно. Я – не журналіст. Я – будівельник. Просто я вів і веду досі благодійну добірку матеріалів про життя з діабетом. Я 35 років хворію на діабет першого типу. І оскільки в Феодосії всього один ендокринолог на всіх, і я знаю, наскільки це важке захворювання, я на громадських засадах абсолютно безкоштовно на сторінці «Город 24» публікував свої нотатки про життя з діабетом. Я отримував багато хороших відгуків. Потім я сказав редакторові Олені Войтовій, що я готовий надати їй матеріали і про будівництво, і про кримчан, і про моє життя в Криму. Вона сказала: «Якщо вас не хвилює, що я не можу вам заплатити, то, будь ласка, пишіть». Я почав надсилати свої розповіді. І ось одне з моїх оповідань викликало таку неоднозначну реакцію.

Господар цієї вілли – дивовижний чарівник, тому що він зумів обдурити закони природи: побудував віллу на зсувному схилі. Вілла може обвалитися під час сейсмічних поштовхів

– Що ж такого було в цій розповіді?

– Там був описаний мій конкретний випадок, коли я в 2016 році будував віллу в Коктебелі. Вілла, звичайно, надзвичайно красива, але і господар цієї вілли – дивовижний чарівник, тому що він зумів обдурити закони природи: побудував віллу там, де будувати не можна – на зсувному схилі. Вілла стоїть на небезпечній ділянці, тому може обвалитися під час сейсмічних поштовхів.

– А де конкретно?

– Це вулиця Айвазовського, будинок 19-а.

– Ви з сарказмом про це написали?

Був дзвінок із Москви з вимогою звільнити всіх, хто має стосунок до випуску матеріалу

– Я написав про це з повагою. Я брав участь у цій справі як будівельник. Звичайно, як у будівельника завдання в мене було реалізувати те проектне рішення, яке було погоджене. Я зазначив у своїй статті, що насправді я до певної міри захоплююся цією людиною, тому що своєю віллою він дійсно прикрасив зовнішній вигляд Коктебеля. Але я написав і про те, як ішло будівництво. У статті навіть адреса не була вказана, не було прізвища Кисельова. Але результат був такий, що в неділю (23 вересня) номер надійшов у продаж, а в понеділок, 24-го, о 9:30 уже вся редакція «була на вухах», тому що був дзвінок із Москви з вимогою звільнити всіх, хто має стосунок до випуску матеріалу, з вимогою, щоб ці люди викупили за свій рахунок весь тираж. І цей тираж почали вилучати з продажу.

– Як вчинила редакція? Зрозуміло, від кого був дзвінок?

– А ось цього вони мені не кажуть. Мені просто було сказано: «Володимире, ми шоковані. Ви нас підставили. Був дзвінок із Москви, і тепер ми всі звільнені». Я не знаю, хто там «ми», але редактора вони звільняють точно.

– Чому така гостра реакція на ваш матеріал? Начебто Кисельов особливо і не приховував, що він почав будувати будинок у Коктебелі у 2006 році. Про це вже писали.

Якщо він зумів зробити так, що її звільнили буквально в той же день, та ще й зобов’язали купити весь тираж – це свавілля!

– Я не копався в цій історії, але я підозрюю, що якщо така реакція, то точно щось не так. Я можу тільки підозрювати, де не так. Моє звернення через моїх знайомих до вас – це спроба допомогти Олені, яка опинилася в дуже складній життєвій ситуації. Треба відновити людину на роботі, треба отримати вибачення нашого шановного «рупора демократії». Я маю на увазі Дмитра Костянтиновича Кисельова. Тому що якщо він зумів зробити так, що її звільнили буквально в той же день, та ще й зобов’язали купити весь тираж – це свавілля!

– Про яку суму може йти мова?

– Я не знаю, скільки це коштує. Але люди тут живуть зовсім в іншому вимірі. Це в Москві середня зарплата – 100 тисяч рублів, а тут люди працюють за 10 і тримаються за роботу, тому що іншої роботи немає. Повірте, я дуже добре розумію, про що говорю, тому що я все життя прожив у Москві, я живу в Криму тільки 2,5 роки. І роботу знайти в Криму я не можу, тому що Дмитро Костянтинович Кисельов, коли попрощався зі мною як із будівельником, сказав, що я його обікрав, що роботу більше в Криму я ніколи не знайду, що він про це подбає. І дійсно, я 2,5 роки намагаюся з Кисельовим вирішити своє питання, намагаючись якось отримати гроші, які він мені не заплатив. Він не йде на контакт. Але це моя особиста справа. Я з ним зараз перебуваю в судових відносинах. А ось питання з Оленою я вирішити не можу. Єдина моя можливість допомогти Олені – це підтягнути кореспондентів, співробітників телеканалів. На сьогоднішній день єдине, що я маю, – у мене є журнали, де опублікована моя стаття. У нас є факт, що Олена, на жаль, залишає редакцію «Город 24». І коли її звільнять, у нас є причинно-наслідковий зв’язок… Певний матеріал у нас є. А що так розлютило Дмитра Костянтиновича, нехай розбирається прокуратура, антикорупційний комітет (російські – ред.).

– А ви справді вірите, що розберуться?

– Так мені вже подзвонили з антикорупційного комітету. Дмитро Костянтинович написав на мене. Мене вже трясуть, правда, поки щодо дзвінків, що «ви шантажуєте нашого шановного Дмитра Костянтиновича». Я навіть і не думав цим займатися.

– Розкажіть вашу історію взаємин з Дмитром Кисельовим. Ви вели проект будівництва його будинку. І, як ви стверджуєте, він вам не заплатив.

– Скажімо так, далеко не все заплатив.

– А з чим ви це пов’язуєте?

– Я думаю, що йому не хочеться платити, хоча до мене претензій немає ні в письмовому, ні в усному вигляді. Для мене це звичайна історія для цього типу людей. Я з такими людьми працюю дуже давно. Я працюю з дуже високопоставленими людьми. Будував різні вілли, палаци в Підмосков’ї і в Москві. Чого я тільки кому не будував. І приблизно в половині випадків мені намагалися не заплатити.

– Чому? Адже у них є гроші.

– Це ви мене питаєте – чому? Вони вважають себе королями у цьому житті, що хочуть, те й роблять. І коли я знаходжу способи довести їм, що я не на смітнику народився, ось тоді вони сідають і починають зі мною розмовляти і домовлятися. Інакше вони не розуміють.

– Думаєте, вдасться вам домовитися з Кисельовим?

– Особисто я буду вирішувати цю проблему. Але Олени це ніяк не стосується. Я сам за себе постою, а ось дівчині треба допомогти.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода