Вища рада правосуддя звільнила суддю за грубі порушення під час розгляду позову до «Приватбанку»

Вища рада правосуддя звільнила суддю Солом’янського районного суду Києва Людмилу Кізюн за «вчинення істотного дисциплінарного проступку» під час розгляду позову до Національного банку України, «Приватбанку», Міністерства фінансів України та інших про визнання недійсними договорів та припинення дій. У ВРП вказали, що суддю звільнили 1 серпня 2018 року, однак вона оскаржила це рішення.

На думку адвоката Самойленко А. О., ухвала суду за цим позовом ґрунтується «винятково на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність».

«З аналогічних підстав подано дисциплінарну скаргу НБУ, у якій, зокрема, вказується, що зазначеною ухвалою суду неправомірно зупинено рішення, акти НБУ, встановлено для НБУ заборони вчиняти певні дії, що суперечить нормам процесуального законодавства», – зазначають у Вищій раді правосуддя.

В установі вказали, що рішення судді призвело «до істотних негативних наслідків» для Національного банку України, Міністерства фінансів України та «Приватбанку».

В якій саме справі суддя ухвалила своє рішення, не повідомляється.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитківщонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.