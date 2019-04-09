У штабі Зеленського прокоментували інформацію про співпрацю з адвокатом Коломойського

Те, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан працює у штабі Володимира Зеленського не впливає на погляди кандидата у президенти. Про це в ефірі «Громадського» заявив експерт команди Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко.

«Юрист — це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає… Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим, що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського», – заявив Мережко.

Він вважає, відкрито визнати, що «ти є прихильником чи працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії», є «мужнім кроком».

Раніше «Схеми» розповідали про роль юриста Коломойського Андрія Богдана у штабі Зеленського, а також – про спільний переліт Богдана та Зеленського у Женеву в той час, коли там мешкав олігарх.

Крім того, Андрій Богдан був захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана у суді. А ще – радником самого Ігоря Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.

Про те, що Богдан працює у штабі Зеленського також повідомила 8 квітня програма журналістських розслідувань «Наші гроші».