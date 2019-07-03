ГПУ направила ЦВК додаткові документи щодо Клюєва – Горбатюк

Керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявляє, що направив Центральній виборчій комісії додаткові документи щодо неперебування ексголови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Клюєва в Україні протягом останніх п’яти років.

«У зв’язку з рішенням ЦВК (про реєстрацію Клюєва кандидатом на дострокових парламентських виборах – ред.), я сьогодні додатково направив листа, більш розширену інформацію, де розписано детальніше, з копіями документів для того, щоб ЦВК могла врахувати. ЦВК має право переглядати свої рішення і, відповідно, саме для цього були направлені документи», – повідомив Горбатюк в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, про своє місце проживання в Росії сам Клюєв у травні повідомляв ГПУ, а в 2017 році – Інтерполу. «У травні сам Клюєв написав до Генпрокуратури, де вказав адресу для листування, тимчасове місце його перебування: Російська Федерація, Одинцовський район, а в Інтерпол він в 2017 році давав інформацію і наводив, що це його офіційне місце проживання», – сказав керівник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Горбатюк також додав, що Росія відмовляє в десятках клопотань, які ГПУ направляє з приводу проведення слідчих дій, в рамках яких могли б вручити повідомлення про підозру, допитати і встановити місце проживання Клюєва, кажучи, не про те, що він відсутній на її території, а про те, що вбачають ознаки політичних переслідування цієї особи, «таким чином непрямо підтверджуючи, що він перебуває на їхній території».

Горбатюк також підтвердив, що Клюєва в разі його прибуття в Україну затримають. «На сьогодні існує ухвала суду про затримання і доставку до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для Клюєва», – сказав Горбатюк.

2 липня Центральна виборча комісія України на виконання рішення Верховного суду повторно розглянула документи Андрія Клюєва і зареєструвала його кандидатом у народні депутати по 46 мажоритарному округу на Донеччині від Ліберальної партії. Політична сила наполягала, що Клюєв впродовж останніх п’яти років жив у Донецьку, який з весни 2014 року контролюється підтримуваними Росією бойовиками, але є територією України.

Андрій Клюєв з 2012 по 2014 рік був секретарем Ради національної безпеки і оборони, до того – віце-прем’єр-міністр України в уряді Миколи Азарова. У січні очолив Адміністрацію президента, але вже в лютому, після перемоги Революції гідності, звільнив цю посаду. У Службі безпеки України заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України підозрює Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У 2014-му його оголосили в міжнародний розшук, однак вже у 2017 році Інтерпол вилучив Клюєва з переліку розшукуваних.