У Дніпрі скандал із церквою УПЦ (МП): на священника склали протокол за порушення карантину, біля храму знайшли снаряд

У Дніпрі рятувальники обстежили територію храму Св. Пантелеймона УПЦ (МП), де було заявлено про виявлення снаряду часів Другої світової війни, більше вибухонебезпечних предметів не виявили. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі ДСНС в області.

За інформацією речниці відомства Дарії Гречищевої, знахідку, яку зробили раніше, ідентифікували як артснаряд калібру 76 мм. Піротехнічна група вивезла боєприпас на спецмайданчик для знешкодження. Наразі місце події огороджене.

За словами рятувальників, віряни намагались перешкоджати їхній роботі, кидали каміння.

Водночас віряни церкви Св. Пантелеймона підозрюють, що виявлення снаряду біля церкви – не випадковість: вони стверджують, що його могли підкинути.

Минулими вихідними храм і його настоятель опинилися в епіцентрі скандалу: один з містян зняв на відео, як віряни храму святили вербу, а священник причащав їх із однієї ложечки. Відео було оприлюднене в соцмережах.

В обласній поліції повідомили, що на священника склали протокол щодо порушення карантинних норм. Йому загрожує штраф.

Тим часом заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив про деталі інциденту з боєприпасом. Він сказав, що снаряд виявили під час земляних робіт, які розпочали після скарг мешканців на аварійну водогінну трубу. Він також зазначив, що роботи біля храму завершать уже після святкових днів.

«За нашою інформацією, можливо, це торкнеться не тільки одного храму. Особливо якщо священники будуть порушувати рішення Кабінету міністрів, рішення міської ради, вони мають розуміти, що в цій складній ситуації треба дотримуватись карантину», – сказав Лисенко.

Попереднього дня, 14 квітня, міський голова Дніпра Борис Філатов попередив священнослужителів, що в разі недотримання карантинних обмежень їм загрожує перспектива «сидіти без води і світла, з заблокованими дверима і перекопаними дорогами».

А його заступник Михайло Лисенко в іронічній формі розповів, що на нього «зійшов технічний дух водоканалу» і повідомив про ймовірне пошкодження труби якраз біля того храму, де священник порушив вимоги, а коли на тому місці розкопали траншею якраз уздовж в’їзду і входів на територію храму, там, на диво, виявили снаряд.

Станом на 15 квітня на Дніпропетровщині зафіксовано 74 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, одна людина померла.

В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3 764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, із них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.