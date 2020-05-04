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04 травня 2020, Київ 22:27
Фотогалереї

Щоденник пандемії. Що відбулося у Києві за тиждень – фоторепортаж

Вже майже два місяці як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають поширенню епідемії коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксували 12 331 випадок захворювання на COVID-19: одужали 1619 осіб, померли 303 людини.

Уряд продовжив карантин втретє – до 22 травня.

Утім, з 11 травня почнуться суттєві послаблення. Для відвідувань відкриють парки, сквери та зони відпочинку. Запрацюють магазини непродовольчих товарів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що рішення Кабінету міністрів про пом’якшення карантину в Україні з 11 травня є ризикованим.

Минулий тиждень минув під знаком акцій протесту малих підприємців і активістів, а також ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Як минув тиждень у Києві – у фоторепортажі Радіо Свобода.

Алея сакур зацвіла в київському парку &laquo;Кіото&raquo; поблизу станцій метро &laquo;Лісова&raquo; та &laquo;Чернігівська&raquo;. У 2012 році алею внесли у Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували у 1972 році на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото
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Алея сакур зацвіла в київському парку «Кіото» поблизу станцій метро «Лісова» та «Чернігівська». У 2012 році алею внесли у Книгу рекордів України. Її довжина становить понад 987 метрів. Сам парк заснували у 1972 році на знак дружніх відносин між Києвом та японським Кіото
&laquo;Я неприємно шокований тією кількістю людей, які самі собі скасували карантин. Вивалили на вулиці, нехтуючи всіма правилами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляло вже багато людей, переважно без масок, більше того &ndash; з дітьми. А на дорогах такі затори, бо всі вирішили кудись поїхати&raquo;, &ndash; сказав мер Києва Віталій Кличко під час&nbsp;одного з ранкових брифінгів
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«Я неприємно шокований тією кількістю людей, які самі собі скасували карантин. Вивалили на вулиці, нехтуючи всіма правилами безпеки. Вчора на Хрещатику гуляло вже багато людей, переважно без масок, більше того – з дітьми. А на дорогах такі затори, бо всі вирішили кудись поїхати», – сказав мер Києва Віталій Кличко під час одного з ранкових брифінгів
Київ залишається в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу в Україні &ndash; станом на ранок 4 травня було 1535&nbsp;підтверджених випадків коронавірусного захворювання&nbsp;
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Київ залишається в лідерах за кількістю виявлених випадків коронавірусу в Україні – станом на ранок 4 травня було 1535 підтверджених випадків коронавірусного захворювання 
27 квітня декілька десятків людей, активістів ініціативи &laquo;Хто замовив Катю Гандзюк?&raquo; під Офісом президента України влаштували акцію протесту, учасники акції вимагали пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової через, за їхніми словами, поспішного завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк
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27 квітня декілька десятків людей, активістів ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» під Офісом президента України влаштували акцію протесту, учасники акції вимагали пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової через, за їхніми словами, поспішного завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк
На думку присутніх активістів, завершення досудового слідства є передчасним, адже прокуратура та СБУ мають ще 3 місяці. За словами активістів, це свідчить про &laquo;злиття справи&raquo; генпрокурором
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На думку присутніх активістів, завершення досудового слідства є передчасним, адже прокуратура та СБУ мають ще 3 місяці. За словами активістів, це свідчить про «злиття справи» генпрокурором
Після завершення акції під Офісом президента активісти пішли під будинок, де, ймовірно, проживає Ірина Венедіктова
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Після завершення акції під Офісом президента активісти пішли під будинок, де, ймовірно, проживає Ірина Венедіктова
28 квітня родичі полонених провели під Офісом президента акцію &laquo;Давайте поговоримо!&raquo;
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28 квітня родичі полонених провели під Офісом президента акцію «Давайте поговоримо!»
Під будівлею уряду України у Києві 29 квітня представники малого бізнесу влаштували акцію протесту. Мітингувальники вимагають забезпечення рівності у вимогах до роботи під час карантину для усіх: від відомих торговельних мереж до ресторанів і кафе
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Під будівлею уряду України у Києві 29 квітня представники малого бізнесу влаштували акцію протесту. Мітингувальники вимагають забезпечення рівності у вимогах до роботи під час карантину для усіх: від відомих торговельних мереж до ресторанів і кафе
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Кур&#39;єр служби доставки Glovo (&laquo;Глово&raquo;) під час карантину в Києві, привіз замовлення до Офісу президента України
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Кур'єр служби доставки Glovo («Глово») під час карантину в Києві, привіз замовлення до Офісу президента України
В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіло 2387 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, 18 медпрацівників померло
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В Україні від початку пандемії на COVID-19 захворіло 2387 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, 18 медпрацівників померло
У київському шпиталі пройшла 11-а шлюбна церемонія спеціально для поранених військових. Ігор та Анна вирішили побратися після важкого поранення чоловіка під Авдіївкою, що на Донеччині
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У київському шпиталі пройшла 11-а шлюбна церемонія спеціально для поранених військових. Ігор та Анна вирішили побратися після важкого поранення чоловіка під Авдіївкою, що на Донеччині
Пара планувала побратися раніше, утім, війна на сході України внесла свої корективи. Військовий отримав поранення з ушкодженням печінки, нирки та кишківника. На операційному столі він пробув близько трьох годин. За майже місяць лікарі поставили Ігоря &laquo;на ноги&raquo; і нині він тримає за руку свою уже дружину Анну
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Пара планувала побратися раніше, утім, війна на сході України внесла свої корективи. Військовий отримав поранення з ушкодженням печінки, нирки та кишківника. На операційному столі він пробув близько трьох годин. За майже місяць лікарі поставили Ігоря «на ноги» і нині він тримає за руку свою уже дружину Анну
30 квітня&nbsp;Кабмін&nbsp;дозволив відкрити ринки. Але через різні причини не всі ринки відчинилися. На фото закриті кіоски&nbsp;ринку на Печерську
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30 квітня Кабмін дозволив відкрити ринки. Але через різні причини не всі ринки відчинилися. На фото закриті кіоски ринку на Печерську
2 травня під&nbsp;стінами Офісу президента столичні ресторатори організували акцію протесту у вигляді перформенсу. Вони принесли столи й стільці, розставили їх перед президентським офісом та запрошували гостей в імпровізований&nbsp;&laquo;літній ресторан&raquo;
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2 травня під стінами Офісу президента столичні ресторатори організували акцію протесту у вигляді перформенсу. Вони принесли столи й стільці, розставили їх перед президентським офісом та запрошували гостей в імпровізований «літній ресторан»
Таким чином вони вимагали дозволити відкрити літні тераси при ресторанах, які зачинені через карантин. Карантин у столиці триває із середини березня у зв&rsquo;язку із пандемією коронавірусної інфекції та захворювання на COVID-19
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Таким чином вони вимагали дозволити відкрити літні тераси при ресторанах, які зачинені через карантин. Карантин у столиці триває із середини березня у зв’язку із пандемією коронавірусної інфекції та захворювання на COVID-19
Підземний перехід&nbsp; біля метро &laquo;Кловська&raquo;
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Підземний перехід  біля метро «Кловська»
3 травня у&nbsp;Києві на майдані Незалежності&nbsp;кількадесят представників малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу в період карантину. В акції, за словами організаторів, узяли участь підприємці з різних регіонів &ndash; Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці та інших міст
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3 травня у Києві на майдані Незалежності кількадесят представників малого бізнесу вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити роботу в період карантину. В акції, за словами організаторів, узяли участь підприємці з різних регіонів – Києва, Львова, Харкова, Чернігова, Вінниці та інших міст
Демонстранти вимагали надати можливість працювати малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців
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Демонстранти вимагали надати можливість працювати малому бізнесу, а також виступили за спрощену систему оподаткування для підприємців
Через зачинення у квітні ринків українські аграрії та підприємці не мали можливості збуту своєї продукції, й тому у багатьох випадках були змушені її просто викидати
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Через зачинення у квітні ринків українські аграрії та підприємці не мали можливості збуту своєї продукції, й тому у багатьох випадках були змушені її просто викидати
За підсумками квітня державний бюджет України недовиконаний майже на 11,6%, або майже на 41,4 мільярда гривень, повідомила Державна казначейська служба
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За підсумками квітня державний бюджет України недовиконаний майже на 11,6%, або майже на 41,4 мільярда гривень, повідомила Державна казначейська служба
Майдан Незалежності
23 Майдан Незалежності
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко&nbsp;заявив: &laquo;Як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно&hellip; Повна відміна карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів &ndash; це 120&ndash;140 тисяч смертей до кінця вже цього року&raquo;. Попри карантині обмеження, все більше людей нехтують правилами. Парковий (пішохідний) міст на Труханів острів у неділю, 3 травня&nbsp;
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив: «Як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно… Повна відміна карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів – це 120–140 тисяч смертей до кінця вже цього року».

Попри карантині обмеження, все більше людей нехтують правилами.

Парковий (пішохідний) міст на Труханів острів у неділю, 3 травня 

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