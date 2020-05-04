Щоденник пандемії. Що відбулося у Києві за тиждень – фоторепортаж

Вже майже два місяці як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають поширенню епідемії коронавірусної хвороби.
Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксували 12 331 випадок захворювання на COVID-19: одужали 1619 осіб, померли 303 людини.
Уряд продовжив карантин втретє – до 22 травня.
Утім, з 11 травня почнуться суттєві послаблення. Для відвідувань відкриють парки, сквери та зони відпочинку. Запрацюють магазини непродовольчих товарів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що рішення Кабінету міністрів про пом’якшення карантину в Україні з 11 травня є ризикованим.
Минулий тиждень минув під знаком акцій протесту малих підприємців і активістів, а також ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?»
Як минув тиждень у Києві – у фоторепортажі Радіо Свобода.
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