Щоденник пандемії. Що відбулося у Києві за тиждень – фоторепортаж

Вже майже два місяці як в Україні запровадили карантин. У столиці та регіонах діють обмеження, що запобігають поширенню епідемії коронавірусної хвороби.



Станом на ранок 4 травня в Україні зафіксували 12 331 випадок захворювання на COVID-19: одужали 1619 осіб, померли 303 людини.



Уряд продовжив карантин втретє – до 22 травня.



Утім, з 11 травня почнуться суттєві послаблення. Для відвідувань відкриють парки, сквери та зони відпочинку. Запрацюють магазини непродовольчих товарів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що рішення Кабінету міністрів про пом’якшення карантину в Україні з 11 травня є ризикованим.



Минулий тиждень минув під знаком акцій протесту малих підприємців і активістів, а також ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?»

Як минув тиждень у Києві – у фоторепортажі Радіо Свобода.