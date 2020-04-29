Під Кабмін вийшли підприємці, вимагають рівних прав для всіх за умов карантину

Під будівлею уряду України 29 квітня відбувається акція протесту представників малого бізнесу, які вимагають за умов карантину рівних умов для всіх бізнесменів.

Під час акції, яка розпочалася о 9:00, підприємці також вимагають зняття карантину вже з 1 травня, щоб мати можливість «годувати свої сім’ї».

Учасники акції приїхали на автомобілях і цим заблокували рух на вулиці Грушевського, де розташована будівля Кабінету міністрів. Поліцейські намагалися відтіснити протестувальників від урядової будівлі і відкрити проїзд по вулиці Грушевського.

Раніше цього тижня урядовці оголосили про плани відновлення роботи продовольчих ринків. Це сталося після серії протестів підприємців.