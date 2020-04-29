Фоторепортаж: підприємці вийшли під Кабмін з вимогою рівності вимог до всіх під час карантину

Під будівлею уряду України у Києві 29 квітня представники малого бізнесу влаштували акцію протесту. Мітингувальники вимагають забезпечення рівності у вимогах до роботи під час карантину для усіх: від відомих торговельних мереж до ресторанів і кафе. Під час акції протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського. По завершенню, вулицю звільнили для проїзду.

