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29 квітня 2020, Київ 18:46
Фотогалереї

Фоторепортаж: підприємці вийшли під Кабмін з вимогою рівності вимог до всіх під час карантину

Під будівлею уряду України у Києві 29 квітня представники малого бізнесу влаштували акцію протесту. Мітингувальники вимагають забезпечення рівності у вимогах до роботи під час карантину для усіх: від відомих торговельних мереж до ресторанів і кафе. Під час акції протестувальники на авто перекривали рух по вулиці Грушевського. По завершенню, вулицю звільнили для проїзду.

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