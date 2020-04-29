Журналіст заявляє про напад з боку поліції під час зйомок акції протесту біля Кабміну

«Громадське телебачення» заявляє, що його журналіста Богдана Кутєпова, який вів прямий ефір під Кабінетом міністрів, побили поліцейські і зламали його техніку.

«Журналісти вели трансляцію з пагорба в парку навпроти Кабміну. До них підійшли кілька поліцейських ТОР і сказали залишити цю територію. Кутєпов пояснив, що має «службову необхідність» знімати з того місця, де найкраще видно протест. Натомість правоохоронці назвали його «клоуном». Він також запитував працівників поліції, чому вони повинні відійти з цього місця, на що поліцейські сказали «або забираєш (камеру — ред.), або я зламаю». З цими словами на журналістів напали й виштовхнули з газону», – йдеться в повідомленні.

На записі інциденту видно, як поліцейські підходять до журналістів і просять їх зійти з газона, потім починається сутичка.

За повідомленням, журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

У Нацполіції повідомили, що отримали повідомлення від журналіста «Громадського телебачення» про те, що під час зйомок співробітники ТОР патрульної поліції перешкоджали його професійній діяльності.

«Щоб з’ясувати всі обставини інциденту, на місце події прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Проводиться перевірка, матеріали якої будуть передані до Державного бюро розслідувань для ухвалення процесуального рішення», – йдеться в повідомленні.

29 квітня під будівлею уряду України відбувається акція протесту представників малого бізнесу, які вимагають за умов карантину рівних умов для всіх бізнесменів.