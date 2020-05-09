МЗС: 145 українців лікуються від COVID-19 за кордоном

Станом на вечір 9 травня за кордоном від COVID-19 лікуються 145 українців, 63 вже одужали. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

За даними МЗС, найбільше хворих українців в Італії – 121 людина.

Восьмеро українців померли від коронавірусної хвороби.

Як зазначили у міністерстві, 17 658 українців звернулися до дипустанов у рамках системи «Захист», яка передбачена для громадян України, які зараз лишаються за кордоном через обмеження подорожей.

Станом на ранок 9 травня в Україні підтверджено 14 710 випадків COVID-19, із них 515 – протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 376 людей, одужали 2 909.