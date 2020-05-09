Понад 2,8 тисячі лікарів захворіли на COVID-19 в Україні – МОЗ

В Україні підтверджено 14 710 випадків COVID-19, із них 515 – протягом останньої доби, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ. Хворобу підтверджено у 1 026 дітей і 2 854 медиків.

«На амбулаторному лікуванні перебуває 10 082 пацієнти, з них 845 дітей і 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина і 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина й 17 медиків», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Найбільше випадків захворювання виявили у Чернівецькій області – 2 179 (320 одужали); Києві – 1 771 (134 одужали); Івано-Франківській області – 1 095 (181 одужали).