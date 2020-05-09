КМДА опублікувала список ринків, яким дозволили працювати з 10 травня

Київська міська державна адміністрація оприлюднила список продовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги та зможуть працювати з 10 травня.
Дозвіл отримали 19 торгових майданчиків:
- Торгівельний майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А.
- Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. Ізюмська, 1.
- ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник», вул. Попудренка, 90/2
- КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115.
- ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.
- Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2.
- Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Сверстюка, 3.
- Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Попудренка, 5.
- ТОВ «Путь», ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6.
- Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94.
- ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.
- МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.
- ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», вул. Депутатська, 2.
- Ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський», бульвар В. Гавела, 18.
- ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок «Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.
При цьому на ринках мають забезпечити: масковий режим як для працівників, так і для відвідувачів; термометрію на вході; забезпечення дистанції між торговими місцями та відвідувачами; дезинфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.
У КМДА наголосили, що відновити роботу зможуть лише офіційні продовольчі ринки, стихійна торгівля навколо них заборонена.
Також немодна буде готувати або вживати їжу на місці продажу.
З початком карантину в Україні 12 березня влада обмежила рух транспорту. Карантин заплановано продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.
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