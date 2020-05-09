КМДА опублікувала список ринків, яким дозволили працювати з 10 травня

Київська міська державна адміністрація оприлюднила список продовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги та зможуть працювати з 10 травня.

Дозвіл отримали 19 торгових майданчиків:

Торгівельний майданчик «Феофанівський», вул. Заболотного 48-А.

Ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен», вул. Ізюмська, 1.

ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест», вул. Попудренка, 65.

Ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник», вул. Попудренка, 90/2

КП «Володимирський ринок», вул. Антоновича, 115.

ТОВ «Печерський ринок», Печерська площа, 1.

Ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс», вул. Чорнобильська, 16/80.

КП «Бессарабський ринок», Бессарабська площа, 2.

Ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Сверстюка, 3.

Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок», вул. Попудренка, 5.

ТОВ «Путь», ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.

Ринок ПП «Колібріс», вул. Л. Курбаса, 6.

Ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд», проспект Академіка Глушкова, 32-38.

ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський», вул. Бальзака, 94.

ПрАТ «Ринок «Нивки», вул. Щербаківського, 47.

МПП «Турбота», вул. Туполєва, 13.

ТОВ «ТК «Борщагівський», Ринок «Західний», вул. Депутатська, 2.

Ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський», бульвар В. Гавела, 18.

ТОВ «Квіткова Галявина», Ринок «Лук’янівський», вул. Юрія Іллєнка, 1.

При цьому на ринках мають забезпечити: масковий режим як для працівників, так і для відвідувачів; термометрію на вході; забезпечення дистанції між торговими місцями та відвідувачами; дезинфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

У КМДА наголосили, що відновити роботу зможуть лише офіційні продовольчі ринки, стихійна торгівля навколо них заборонена.

Також немодна буде готувати або вживати їжу на місці продажу.

З початком карантину в Україні 12 березня влада обмежила рух транспорту. Карантин заплановано продовжити до 22 травня, але з низкою послаблень.