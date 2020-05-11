Опозиційні партії Білорусі відмовилися від участі у президентських виборах під час пандемії

Білоруські політичні партії, які позиціонують себе як опозиційні до чинного голови держави Олександра Лукашенка, виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах, які пройдуть 9 серпня 2020 року.

Партія «Білоруський народний фронт» (БНФ) заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах. Засідання керівного органу партії, Сойму, з цієї нагоди пройшло у форматі онлайн через коронавірус.

«Сойм Партії «БНФ» ухвалив рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів», – овиться в заяві партії.

Своє рішення в ній пояснили пандемією COVID-19 і тим, що білоруська влада проігнорувала рекомендації щодо зміни виборчого законодавства, запропоновані міжнародними й білоруськими спостерігачами на попередніх виборах.

«Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне, у той час як інші європейські країни ухвалюють обґрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншим числом хворих», – заявили в партії.

Схоже рішення ухвалила і Білоруська партія лівих «Справедливий світ».

«Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу здоров’я і життя величезної кількості людей», – мовиться в заяві центрального комітету «Справедливого світу».

Раніше опозиційні партії ухвалили колегіальне рішення відмовитися від подальшого проведення «праймеріз» для вибору єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах.

«Заявляємо, що оголошення і проведення виборів в умовах розпалу коронавірусної епідемії неприпустиме і злочинне. Вважаємо, що повноцінна участь у виборчій кампанії в цих умовах є неможливою», – мовилося в заяві штабу проведення «праймеріз».

Єдиного кандидата планували висунути п’ять опозиційних партій, але через коноравірус зібрання для «праймеріз» у регіонах було зупинено.

Про готовність узяти участь у виборах заявили чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова лояльної до влади Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, екскерівник «Парку високих технологій» у Мінську Валерій Цепкало, співголова громадського об’єднання «Говори правду» Андрій Дмитрієв і блогер Сергій Тіхановський, який наразі відбуває 15 діб арешту.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Олександр Лукашенко незмінно керує Білоруссю з 1994 року, обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.