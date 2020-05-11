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11 травня 2020, Київ 14:55
Новини | Міжнародні

Опозиційні партії Білорусі відмовилися від участі у президентських виборах під час пандемії

Олександр Лукашенко буде переобиратися знову

Білоруські політичні партії, які позиціонують себе як опозиційні до чинного голови держави Олександра Лукашенка, виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах, які пройдуть 9 серпня 2020 року.

Партія «Білоруський народний фронт» (БНФ) заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах. Засідання керівного органу партії, Сойму, з цієї нагоди пройшло у форматі онлайн через коронавірус.

«Сойм Партії «БНФ» ухвалив рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів», – овиться в заяві партії.

Своє рішення в ній пояснили пандемією COVID-19 і тим, що білоруська влада проігнорувала рекомендації щодо зміни виборчого законодавства, запропоновані міжнародними й білоруськими спостерігачами на попередніх виборах.

«Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне, у той час як інші європейські країни ухвалюють обґрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншим числом хворих», – заявили в партії.

Схоже рішення ухвалила і Білоруська партія лівих «Справедливий світ».

«Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу здоров’я і життя величезної кількості людей», – мовиться в заяві центрального комітету «Справедливого світу».

Раніше опозиційні партії ухвалили колегіальне рішення відмовитися від подальшого проведення «праймеріз» для вибору єдиного кандидата від опозиції на президентських виборах.

«Заявляємо, що оголошення і проведення виборів в умовах розпалу коронавірусної епідемії неприпустиме і злочинне. Вважаємо, що повноцінна участь у виборчій кампанії в цих умовах є неможливою», – мовилося в заяві штабу проведення «праймеріз».

Єдиного кандидата планували висунути п’ять опозиційних партій, але через коноравірус зібрання для «праймеріз» у регіонах було зупинено.

Про готовність узяти участь у виборах заявили чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова лояльної до влади Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, екскерівник «Парку високих технологій» у Мінську Валерій Цепкало, співголова громадського об’єднання «Говори правду» Андрій Дмитрієв і блогер Сергій Тіхановський, який наразі відбуває 15 діб арешту.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Олександр Лукашенко незмінно керує Білоруссю з 1994 року, обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.

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