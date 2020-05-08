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08 травня 2020, Київ 13:27
Політика

«Спритно і передбачувано». У Білорусі оголосили вибори президента під час пандемії

Лукашенко на виборчій дільниці, 2019 рік

Білоруська опозиція не готова виставити альтернативу чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який має намір балотуватися та перемоги вже вшосте з 1994 року.

Як повідомила пресслужба Палати представників Білорусі (нижньої палати парламенту), парламент проголосував за призначення президентських виборів на 9 серпня.

Кампанія має швидко розгорнутися та завершитися за три літні місяці, які ніколи не були вигідні для організаторів альтернативних кампаній та вуличних протестів. Цього ж року виборча кампанія випала на пандемію короновірусу.

Без карантину, зате з парадом та виборами

У Білорусі не оголошували карантин через короновірус і не заборонені масові заходи, тривають заняття у школах. 9 травня в Мінську буде проводитися військовий парад з нагоди 75-річчя перемоги, на якому очікується 11 тисяч осіб на чолі з Лукашенком.

Лукашенко на параді у Мінську, 2018 рік
Лукашенко на параді у Мінську, 2018 рік

Опозиція мала намір виставити на вибори свого єдиного кандидата, але в зв'язку з епідемією коронавірусу процес обрання кандидата (праймеріз) був згорнутий і перенесений у віртуальний простір. Процедура обрання єдиного кандидата не завершена, тому єдиного кандидата від опозиції на виборах поки що немає. І залишається дуже мало часу – списки ініціативних груп треба здати в ЦВК до 15 травня.

За умов епідемії короновірусу зібрати 100 тисяч підписів на підтримку кандидата буде дуже важко.

Лукашенко йде на шостий термін

Олександр Лукашенко є президентом Білорусі з 1994 року. Всього він обирався главою держави 5 разів, останні 4 рази результати виборів не були визнані міжнародними спостерігачами від БДІПЛ ОБСЄ. За підсумками виборів у 2006 і 2010 роках відбулися масові акції протесту, в результаті яких були арештовані тисячі людей, а кілька кандидатів на посаду президента засуджені до тривалих термінів тюремного ув'язнення.

Євросоюз і США наклали на Білорусь санкції через політичні репресії, якими супроводжувався виборчий процес, але після початку війни на Донбасі в 2014 році відносини Білорусі з Заходом покращилися – і санкції були частково або й зовсім зняті або припинені.

Буфет на виборчій дільниці в Білорусі, 2019 рік
Буфет на виборчій дільниці в Білорусі, 2019 рік

Лукашенко форсує виборчу кампанію – опозиціонер

Один з потенційних кандидатів від опозиції Юрій Губаревич прокоментував призначення виборів на 9 серпня дуже скептично щодо шансів опонентів Лукашенка:

Юрій Губаревич
Юрій Губаревич

«Призначення дати виборів на 9 серпня вказує на те, що влада форсує виборчу кампанію. Вони не впевнені, що їхній звичайний інструмент фальсифікації спрацює. Зрештою, рейтинг Лукашенка падає через безглузді дії під час епідемії коронавірусу і економічні проблеми.

Дата виборів – 9 серпня – практично вибиває всіх політичних опонентів Лукашенка
Юрій Губаревич

Дата виборів – 9 серпня – практично вибиває всіх політичних опонентів Лукашенка. І справа не тільки в тому, що залишилося мало часу для формування ініціативних груп для висунення кандидатів у президенти. Період збору підписів для висунення кандидатів випадає в розпал епідемії коронавірусу. Навряд чи люди підійдуть до пікетів, щоб поставити підписи. Вони не відкриють двері у квартиру для збирача підписів.

В результаті тільки Лукашенко зможе отримати необхідну кількість підписів завдяки адміністративному ресурсу. Керівництво Центральної виборчої комісії буде реєструвати спаринг-партнерів, обраних чинним урядом. Вони спробують перешкодити реальним противникам президентської виборчої кампанії.

У такій ситуації повноцінна кампанія можлива тільки в тому випадку, якщо вона буде перенесена після закінчення епідемії коронавірусу. Але для Лукашенка – це політична смерть».

Зроблено спритно і передбачувано – політолог

Незалежний аналітик з Мінська Артем Шрайбман звертає увагу на те, що документи на реєстрацію ініціативних груп треба подати до 15 травня – це означає, що не встигнуть всі, хто хотів би кинути виклик Лукашенкові:

Артем Шрайбман
Артем Шрайбман

Популярні блогери з президентськими амбіціями затримані і сидять у в’язниці, праймеріз опозиції з пошуку єдиного кандидата – в глухому куті, а залишився тиждень
Артем Шрайбман

«Хто не встиг, той відпочиває. Популярні блогери з президентськими амбіціями затримані і сидять у в’язниці, праймеріз опозиції з пошуку єдиного кандидата – в глухому куті, а залишився тиждень. Спритно і передбачувано одночасно. Влада хоче повторити 2015 рік з «вегетаріанським бюлетенем»: Лукашенко, Гайдукевич, хтось із «Говори правду» і ще 1–2 спойлери, з реальної опозиції нікого. Середина літа обрана для демобілізації, щоб студенти ще не повернулися з канікул. Мабуть, опитування показують рейтингове дно, а по країні вже пішли перші ознаки політизації».

Арешти прибічників блогера Сергія Ціхановського у Гомелі, 7 травня 2020 року
Арешти прибічників блогера Сергія Ціхановського у Гомелі, 7 травня 2020 року

Тим часом у Могильові, Гомелі та інших містах Білорусі пройшли акції проти Лукашенка, зібрані популярними відеоблогерами Сергієм Петрухіним та Сергієм Ціхановським. Вони були розігнані міліцією, а самих блогерів арештували.

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