«Спритно і передбачувано». У Білорусі оголосили вибори президента під час пандемії

Білоруська опозиція не готова виставити альтернативу чинному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який має намір балотуватися та перемоги вже вшосте з 1994 року.

Як повідомила пресслужба Палати представників Білорусі (нижньої палати парламенту), парламент проголосував за призначення президентських виборів на 9 серпня.

Кампанія має швидко розгорнутися та завершитися за три літні місяці, які ніколи не були вигідні для організаторів альтернативних кампаній та вуличних протестів. Цього ж року виборча кампанія випала на пандемію короновірусу.

Без карантину, зате з парадом та виборами

У Білорусі не оголошували карантин через короновірус і не заборонені масові заходи, тривають заняття у школах. 9 травня в Мінську буде проводитися військовий парад з нагоди 75-річчя перемоги, на якому очікується 11 тисяч осіб на чолі з Лукашенком.

Опозиція мала намір виставити на вибори свого єдиного кандидата, але в зв'язку з епідемією коронавірусу процес обрання кандидата (праймеріз) був згорнутий і перенесений у віртуальний простір. Процедура обрання єдиного кандидата не завершена, тому єдиного кандидата від опозиції на виборах поки що немає. І залишається дуже мало часу – списки ініціативних груп треба здати в ЦВК до 15 травня.

За умов епідемії короновірусу зібрати 100 тисяч підписів на підтримку кандидата буде дуже важко.

Лукашенко йде на шостий термін

Олександр Лукашенко є президентом Білорусі з 1994 року. Всього він обирався главою держави 5 разів, останні 4 рази результати виборів не були визнані міжнародними спостерігачами від БДІПЛ ОБСЄ. За підсумками виборів у 2006 і 2010 роках відбулися масові акції протесту, в результаті яких були арештовані тисячі людей, а кілька кандидатів на посаду президента засуджені до тривалих термінів тюремного ув'язнення.

Євросоюз і США наклали на Білорусь санкції через політичні репресії, якими супроводжувався виборчий процес, але після початку війни на Донбасі в 2014 році відносини Білорусі з Заходом покращилися – і санкції були частково або й зовсім зняті або припинені.

Лукашенко форсує виборчу кампанію – опозиціонер

Один з потенційних кандидатів від опозиції Юрій Губаревич прокоментував призначення виборів на 9 серпня дуже скептично щодо шансів опонентів Лукашенка:

«Призначення дати виборів на 9 серпня вказує на те, що влада форсує виборчу кампанію. Вони не впевнені, що їхній звичайний інструмент фальсифікації спрацює. Зрештою, рейтинг Лукашенка падає через безглузді дії під час епідемії коронавірусу і економічні проблеми.

Дата виборів – 9 серпня – практично вибиває всіх політичних опонентів Лукашенка

Дата виборів – 9 серпня – практично вибиває всіх політичних опонентів Лукашенка. І справа не тільки в тому, що залишилося мало часу для формування ініціативних груп для висунення кандидатів у президенти. Період збору підписів для висунення кандидатів випадає в розпал епідемії коронавірусу. Навряд чи люди підійдуть до пікетів, щоб поставити підписи. Вони не відкриють двері у квартиру для збирача підписів.

В результаті тільки Лукашенко зможе отримати необхідну кількість підписів завдяки адміністративному ресурсу. Керівництво Центральної виборчої комісії буде реєструвати спаринг-партнерів, обраних чинним урядом. Вони спробують перешкодити реальним противникам президентської виборчої кампанії.

У такій ситуації повноцінна кампанія можлива тільки в тому випадку, якщо вона буде перенесена після закінчення епідемії коронавірусу. Але для Лукашенка – це політична смерть».

Зроблено спритно і передбачувано – політолог

Незалежний аналітик з Мінська Артем Шрайбман звертає увагу на те, що документи на реєстрацію ініціативних груп треба подати до 15 травня – це означає, що не встигнуть всі, хто хотів би кинути виклик Лукашенкові:

Популярні блогери з президентськими амбіціями затримані і сидять у в’язниці, праймеріз опозиції з пошуку єдиного кандидата – в глухому куті, а залишився тиждень

«Хто не встиг, той відпочиває. Популярні блогери з президентськими амбіціями затримані і сидять у в’язниці, праймеріз опозиції з пошуку єдиного кандидата – в глухому куті, а залишився тиждень. Спритно і передбачувано одночасно. Влада хоче повторити 2015 рік з «вегетаріанським бюлетенем»: Лукашенко, Гайдукевич, хтось із «Говори правду» і ще 1–2 спойлери, з реальної опозиції нікого. Середина літа обрана для демобілізації, щоб студенти ще не повернулися з канікул. Мабуть, опитування показують рейтингове дно, а по країні вже пішли перші ознаки політизації».

Тим часом у Могильові, Гомелі та інших містах Білорусі пройшли акції проти Лукашенка, зібрані популярними відеоблогерами Сергієм Петрухіним та Сергієм Ціхановським. Вони були розігнані міліцією, а самих блогерів арештували.