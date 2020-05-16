Скільки насправді хворих на СОVID-19 депутатів у Раді? Інтерв’ю з Дмитром Разумковим

Гострий розум від батька, чудова пам’ять і уміння триматися в кадрі від мами. Його відповіді цікаво аналізувати за прищуром очей. І чим Дмитро Разумков обережніший у словах, тим сильніше враження, що з часом посаду керівника парламенту він хотітиме замінити на іншу, і це не крісло мера Києва. Він каже, що, на жаль, не бере безпосередньої участі в Мінському процесі, що законопроєкт 2571-д не можна називати «антиКоломойським», а жорсткі дискусії в парламенті чи в Офісі президента – це нормально. Чому? Дізнаєтесь з ексклюзивного інтерв’ю голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова Радіо Свобода.