У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей

У Росії від початку епідемії коронавірусу інфіковано понад 440 тисяч людей, одужали більш ніж 204 тисячі, померли 5 376 людей.

За офіційними даними, минулої доби виявлено ще 8 831 інфікованого, померли 169 пацієнтів.

Найбільше інфікованих за добу виявлено в Москві – 1 998. Кількість заражених від початку епідемії містян наближається до 190 тисяч.

Станом на 4 червня у світі коронавірусом інфіковано понад 6,5 мільйона людей. Одужали від COVID-19 більш ніж 2,8 мільйона людей, померли – понад 386 тисяч.