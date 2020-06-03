У Росії кількість хворих за добу зросла на майже 9 тисяч, влада рапортує про збільшення числа тих, хто одужав

За останню добу в Росії зареєстровано 8536 нових випадків інфікування коронавірусом, свідчать дані оперативного штабу з боротьби із COVID-19.

Згідно з повідомленням, кількість тих, хто одужав, за минулу добу сягнула 8972. При цьому 178 людей померли.

Загальна кількість інфікованих в Росії від початку епідемії – 432 277, одужали –195 957, померли – 5215, наразі хворіють 231 105.

Офіційну статистику в Росії регулярно критикують дослідники, які підозрюють, що вона може бути неповною, неточною і частково сфальсифікованою. Влада це заперечує.