У Мінську ОМОН затримав близько 20 людей у черзі до магазину сувенірів з національною символікою

У Мінську ОМОН розігнав чергу до магазину сувенірів з національною символікою, затримано близько 20 людей. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Магазин раніше оголосив про закриття, тому 23 червня близько пів сотні людей вишикувалися у чергу, щоб розкупити товари, які залишилися.

Зазначається, що невдовзі до магазину під’їхали два автозаки з ОМОНом, ті почали затримувати людей.

Як заявили Радіо Свобода у МВС Білорусі, причиною затримання стало нібито те, що люди у черзі не давали проїхати автомобілю. «Щоб припинити незаконні дії, які виражалися в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції. Деякі із затриманих залишені для розгляду», – наголосили у МВС.

12 червня в Мінську співробітники ДАІ зупинили кур’єра, який віз в магазин 419 футболок зі словами «Псіхо3%». За словами власника магазину Павла Білоуса, такі футболки – дизайнерська продукція компанії «Символ.Бай» (Symbal.by). Товари були конфісковані незаконно, вважає Білоус, всі документи на них в порядку. Останнім часом в інтернеті можна побачити, як президента Білорусі Олександра Лукашенка називають «Саша 3%»: нібито такий його реальний рейтинг в країні.

Павло Білоус розповів білоруській службі Радіо Свобода, що після конфіскації футболок в магазин почали ходити перевірки. За його словами, припис про припинення виробництва виписала санстанція, міліція забрала «на перевірку» дев’ять біло-червоно-білих прапорів. Триває перевірка інших інстанцій. Житлово-комунальні служби відмовляються підключити електрику, хоча підстав відключити її у них немає. Крім того, міська влада повідомила про нібито анонімні скарги на поганий запах з магазину. Власник Symbal.by вирішив закрити магазин.