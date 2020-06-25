У Кремлі відкидають заяву Лукашенка про втручання у вибори

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечив заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка про втручання Кремля у білоруські вибори. За словами Пєскова, сторона, яка заявляє про такі звинувачення, «повинна надавати якісь аргументи», але вони відсутні.

«Росія ніколи не втручалася і не втручається в електоральні процеси, тим паче в ті, що проходять у нашого союзника», – цитують Пєскова російські ЗМІ.

«Що стосується власного розслідування з цього приводу, то ми, слава Богу, не у Вашингтоні живемо», – додав речник Путіна.

Раніше президент Білорусі Лукашенко заявив про втручання у внутрішні справи і вибори з боку Росії і Польщі. Деталей втручання він не навів, сказавши лише, що «опоненти чинної білоруської влади вимагають чесних і порядних виборів, однак самі поводяться нечесно». За словами Лукашенка, за опозиційними кандидатами «стоять ляльководи».

Президент Білорусі також поскаржився на «страшні фейки», які поширюються в телеграмі «структурами з Росії». Найближчим часом Лукашенко планує обговорити питання втручання у вибори з Володимиром Путіним.

Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, балотується на шостий термін.

Основний конкурент чинного президента від опозиції, ексголова «Білгазпромбанку» Віктор Бабарико, був заарештований і відправлений в СІЗО.

Лукашенко заявив про «запобігання Майдану в Білорусі». Це викликало в країні масові протести, за час яких затримали понад 500 прихильників опозиції, а також десятки журналістів, які висвітлювали акції.

Сьгодні був затриманий популярний білоруський блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку» Ігор Лосик, який співпрацює також із Радіо Свобода. У його квартирі пройшов обшук.