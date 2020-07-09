Білорусь: у справі «Білгазпромбанку» затримали ексголову Департаменту фінансових розслідувань

У Білорусі у справі «Білгазпромбанку» затримали Анатолія Громовича, колишнього директора Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю країни. Фігурантом цієї справи є колишній керівник банку Віктор Бабарико, опонент президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах президента.

Громович очолював департамент із січня 2002 року до листопада 2006 року. У 2012 році Громович став членом ради директорів російського «СтарБанку», якому в Білорусі належав «ІнтерПейБанк». Але в 2015 році акціонери вирішили ліквідувати цю фінансову установу після того, як Нацбанк відкликав у «ІнтерПейБанку» всі ліцензії.

У справі «Білгазпромбанку» з початку червня затримали понад 20 людей. Головний фігурант цієї справи – Віктор Бабарико: його звинувачують у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків і в хабарництві. Бабарико звинувачення не визнає і вважає справу політичною. Сина Бабарика Едуарда, начальника його виборчого штабу, звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Бабарика разом із сином затримали 18 червня. Того ж дня на нерухоме майно банкіра (два будинки і квартира) було накладено арешт, були заблоковані рахунки виборчого штабу політика. Також були заарештовані кілька членів ініціативної групи Бабарика.

Комітет держконтролю Білорусі стверджує, що на базі «Білгазпромбанку» нібито діяла організована злочинна група, що виводила гроші за кордон. Національний банк Білорусі 12 червня ввів свою адміністрацію в «Білгазпромбанку».