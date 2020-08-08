На кордоні з Білоруссю затримали трьох членів руху «Відкрита Росія»

Виконавчого директора громадського руху «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова і ще двох членів цієї організації затримали на кордоні Росії з Білоруссю, повідомила голова «Відкритої Росії» Анастасія Буракова.

Всі троє їхали до Білорусі спостерігати за виборами. Їх затримали російські прикордонники.

«Усі інші пасажири проїхали спокійно, а їх зняли з рейсу. Вони встигли нам це повідомити, після цього зв’язок з ними перервався, досі ми не можемо до них додзвонитися», – сказала Буракова РБК.

Раніше, вдень 7 серпня, в готелі «Мінськ» у столиці Білорусі білоруські силовики затримали трьох журналістів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали на місці президентські вибори: Ірину Ромалійскую, Юрія Баранюка і Івана Гребенюка. Їх депортували з країни із забороною на в’їзд на 10 років.

У Білорусі відбуваються шості вибори президента. В достроковому голосуванні взяла участь, за даними ЦВК країни, майже третина виборців, основний день голосування – неділя, 9 серпня.

Крім чинного глави держави Олександра Лукашенка в них беруть участь: Світлана Тихановська, дружина заарештованого відеоблогера Сергія Тихановського; Анна Конопацька, колишній член палати представників парламенту Білорусі; Андрій Дмитрієв, співголова громадського об’єднання «Говори правду»; Сергій Черечень, голова білоруської соціал-демократичної партії «Грамада».

Кампанія відбувається на тлі арештів мирних громадян, а також масових демонстрацій на підтримку Тихановської, на які приходять десятки тисяч білорусів.