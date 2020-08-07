Білорусь: другий звукооператор також отримав 10 діб арешту за пісню Цоя на офіційному заході

Суд Центрального району в Мінську на 10 діб заарештував звукооператора Владислава Соколовського за пісню Віктора Цоя на офіційному заході, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Раніше стало відомо про такий же вирок його колезі Кирилу Галанову. Чоловіків засудили за статті про «дрібне хуліганство» та «непокору міліції».
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Процеси над співробітниками місцевого Палацу дітей та молоді відбувалися одночасно, на різних поверхах будівлі суду. Обвинувачуваних не привозили на процес, вони брали участь скайпом. Обох зараз утримують в ізоляторі.
Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 квітня ввімкнули пісню Віктора Цоя «Перемен» («Змін») на заході в Київському сквері. Це сталося після того, як на захід, організований владою, прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували через протидію влади.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі
- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
- Люди в багатьох містах Білорусі вийшли на вулиці ввечері 14 липня після того, як Центрвиборчком відмовився зареєструвати кандидатами Віктора Бабарика та Валерія Цепкала, яких називають найреальнішими конкурентами Олександра Лукашенка.
- З початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників «ланцюгів солідарності», членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях. 129 людей були покарані адміністративними арештами, 252 оштрафовані.
- Головного опозиційного політика Миколу Статкевича, як й інших його колег по опозиції, не допустили до збору підписів;
- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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