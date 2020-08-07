Білорусь: другий звукооператор також отримав 10 діб арешту за пісню Цоя на офіційному заході

Суд Центрального району в Мінську на 10 діб заарештував звукооператора Владислава Соколовського за пісню Віктора Цоя на офіційному заході, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Раніше стало відомо про такий же вирок його колезі Кирилу Галанову. Чоловіків засудили за статті про «дрібне хуліганство» та «непокору міліції».

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Процеси над співробітниками місцевого Палацу дітей та молоді відбувалися одночасно, на різних поверхах будівлі суду. Обвинувачуваних не привозили на процес, вони брали участь скайпом. Обох зараз утримують в ізоляторі.

Кирило Галанов і Владислав Соколовський 6 квітня ввімкнули пісню Віктора Цоя «Перемен» («Змін») на заході в Київському сквері. Це сталося після того, як на захід, організований владою, прийшли прихильники суперниці Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлани Тихановської. У неї повинен був відбутися мітинг неподалік, але його скасували через протидію влади.