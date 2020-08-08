У Білорусі достроково проголосувала майже третина виборців – дані ЦВК

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила, що за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах встигли проголосувати 32,24% виборців.

За офіційними даними, загальне число виборців, які прийшли на дільниці, становить 6 834 081.

Незалежні спостерігачі в Білорусі неодноразово повідомляли про порушення під час дострокового голосування. Співробітники виборчих комісій виганяли спостерігачів і журналістів з дільниць, а урни з бюлетенями залишаються на ніч без нагляду. Самих спостерігачів масово затримують.

Основний день голосування відбудеться 9 серпня.

Напередодні дня виборів з Білорусі депортували трьох кореспондентів телеканалу «Настоящее время», які висвітлювали передвиборчу кампанію, і закрили їм в’їзд до країни на 10 років. Влада також попередила популярне інтернет-видання TUT.BY за публікацію повідомлень, отриманих від незалежних спостерігачів.