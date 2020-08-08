У Мінську масово затримують велосипедистів

Пізно ввечері в п'ятницю в Мінську почалися затримання велосипедистів, які організували поїздки по центру міста невеликими групами.

За словами свідків, затримання здійснювали міліція, ОМОН і солдати внутрішніх військ. Людей кидали в автозаки і маршрутки разом з велосипедами. «Легкова машина виїхала на тротуар, перекрила дорогу велосипедистам, почалися затримання», – розповів очевидець білоруській службі Радіо Свобода.

Одного з затриманих у Академії наук відвезла швидка допомога, його передали медикам прямо з автозаку.

Увечері в центрі Мінська на проспекті Незалежності водії, велосипедисти і пішоходи організували мітинг солідарності. Близько сьомої години вечора водії стали сигналити, з деяких машин лунала пісня російського співака пізньорадянських часів Віктора Цоя «Перемен!».

У п'ятницю суд в Мінську заарештував на 10 діб звукооператорів Кирила Галанова і Владислава Соколовського. Напередодні на провладному фестивалі дошкільної освіти в Київському сквері вони включили цю ж пісню Віктора Цоя. Після заходу їх затримали і звинуватили в дрібному хуліганстві і непокору співробітникам міліції.

У п'ятницю в Мінську затримали і вислали з країни штатних кореспондентів телеканалу «Настоящее время» – Ірину Ромалійску, Юрія Баранюка та Івана Гребенюка.

Вибори президента Білорусі намічені на 9 серпня. Попереднє голосування вже відувається і за офіційними даними явка перевищила 32%.