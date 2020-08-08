Білорусь: очільницю штабу Тихановської затримали, вона в ізоляторі

У Мінську о 17 годині 8 серпня затримали керівницю штабу Світлани Тихановської Марію Мороз, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода прессекретарка штабу Ганна Красуліна.
За словами Красуліної, міліціонери заявили, що затримали Мороз в рамках адміністративного процесу, однак не уточнили, якого саме.
Згодом Красуліна повідомила, що Марію Мороз доставили до столичного Центру ізоляції правопорушників.
«Її завели в цю тюрму в легкій літній сукні. Адміністрація ЦІП відмовилася прийняти передачу для Марії Мороз із особистими речима, засобами гігієни та одягом, пославшись на те, що час для прийому передач на сьогодні закінчився», – сказала вона.
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Красуліна додала, що в Мороз вдома двоє дітей, молодшій із яких два роки. Вона припускає, що керівниця штабу буде під вартою до понеділка, коли відбудеться суд.
Крім того, додає речниця, 8 серпня до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією викликали двох престаників штабу Світлани Тихановської: Антона Сташевського, якого згодом відвезли до Слідчого комітету, та Олега Моїсеєва. Наразі невідомо, де Моїсеєв, його телефон відключений.
Вибори у Білорусі: нові дані після реєстрації кандидатів
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- Відбудуться 9 серпня 2020 року;
- ЦВК Білорусі зареєструвала 15 ініціативних груп зі збору підписів із 55 заявок;
- 14 липня ЦВК Білорусі зареєструвала Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Ганну Конопацьку, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечня кандидатами у президенти.
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- 65-річний Олександр Лукашенко керує країною беззмінно вже майже 26 років;
- Окрім перших виборів 1994 року, на яких переміг Лукашенко, жодні інші на міжнародному рівні не були визнані вільними і справедливими (2001, 2006, 2010, 2015 роки).
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