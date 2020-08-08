Білорусь: очільницю штабу Тихановської затримали, вона в ізоляторі

У Мінську о 17 годині 8 серпня затримали керівницю штабу Світлани Тихановської Марію Мороз, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода прессекретарка штабу Ганна Красуліна.

За словами Красуліної, міліціонери заявили, що затримали Мороз в рамках адміністративного процесу, однак не уточнили, якого саме.

Згодом Красуліна повідомила, що Марію Мороз доставили до столичного Центру ізоляції правопорушників.

«Її завели в цю тюрму в легкій літній сукні. Адміністрація ЦІП відмовилася прийняти передачу для Марії Мороз із особистими речима, засобами гігієни та одягом, пославшись на те, що час для прийому передач на сьогодні закінчився», – сказала вона.

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Красуліна додала, що в Мороз вдома двоє дітей, молодшій із яких два роки. Вона припускає, що керівниця штабу буде під вартою до понеділка, коли відбудеться суд.

Крім того, додає речниця, 8 серпня до Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією викликали двох престаників штабу Світлани Тихановської: Антона Сташевського, якого згодом відвезли до Слідчого комітету, та Олега Моїсеєва. Наразі невідомо, де Моїсеєв, його телефон відключений.