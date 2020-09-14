Що буде, якщо Москва вирішить анексувати Білорусь? (Світова преса)

Чому Москві не вигідна анексія Білорусі і чим ситуація відрізняється від України? Про це йдеться в статті Jamestown Foundation .

73-річна білоруська пенсіонерка, яка активно бере участь у протестах, стала героїнею матеріалу на сайті Euronews.

The Guardian пише про відсутність ознак того, що рух проти білоруського президента Олександра Лукашенка згасає.

Про те, чому Москві не вигідна анексія Білорусі, йдеться в статті на сайті аналітичного центру Jamestown Foundation.

Cуспільство Білорусі більш інтегроване, ніж українське, і ця держава має менший регіональний, мовний чи релігійний поділ. Як наслідок, Москва особливо не сподівається повторювати стратегію, яку вона використовувала в Україні – протиставити один регіон або лінгвістичну групу проти іншої, пише автор Пол Ґобл.

І тим не менш серед деяких російських аналітиків є побоювання, що Москва зіткнеться зі справжньою катастрофою, якщо все ж таки спробує анексувати Білорусь. «У такому випадку білоруси у самій Росії стануть на бік антимосковських протестів, наприклад у Хабаровську, змінюватимуть демографічний баланс у Російській Федерації та протистоятимуть Кремлю викликом, якому буде важко дати відсіч», – йдеться у статті.

«Велика помилка» Москви

Сергій Белановський, московський соціолог, який привернув до себе широку увагу успішними прогнозами щодо російських протестів, переконаний: поглинання Білорусі було б «дуже великою помилкою» для Москви. Білоруси, на його думку, перенаправлять свій гнів на Москву. Ба більше, анексована Білорусь стане ще одним нестабільним регіоном в межах кордонів Російської Федерації, таким як Північний Кавказ чи Хабаровськ.

На думку соціолога, для Кремля було б набагато краще працювати над заміною Лукашенка таким чином, щоб Білорусь залишалася окремою країною, яка тим не менш була б готова співпрацювати з Росією.

Белановський вважає, що дві країни надто довго жили кожна своїм окремим життям, щоб Білорусь була так просто поглинена. Вона має інший соціальний, економічний та політичний досвід, ніж Росія, і так просто не вписалася б «у матрицю, яку Путін створив у Російській Федерації».

Білоруси наразі виступають проти Лукашенка, а не проти Росії. Але це може змінитися. Якщо Москва підтримає Лукашенка, виникнуть антиросійські гасла, переконаний Белановський.

Пенсіонерка проти бронемашин

73-річна білоруська пенсіонерка, яка активно бере участь у протестах, стала героїнею матеріалу на сайті Euronews.

Ніну Багінську називають «ключовою фігурою» протестів: на різних відео можна побачити, як вона упирається арешту силовиками або ж блокує рух бронемашини.

Але ці протести, які вже не один тиждень збирають білорусів на вулицях після оголошення результатів президентських виборів, не перші для Багінської. «Озброєна» червоно-білим прапором на довгому стовпі, вона протестувала на різних протестах з 1988 року. Вона бере участь у протестах уже багато десятиліть – від перших демонстрацій у тодішній радянській Білорусі, які стали одним із моментів, що наблизили Радянський Союз до розвалу. Сама пенсіонерка вважає, що не мала іншого вибору як протестувати.

Франак Вячорка, журналіст та аналітик написав у своєму твіттері, що протестувальники 13 вересня навіть неофіційно назвали площу іменем Багінської.

«По мірі розгортання неспокою у Білорусі, сивоволоса знаменитість опозиції не продемонструвала жодних ознак відступу від того, щоб бути в центрі руху», – підсумовується у статті.

«Мене завела ця несправедливість – соціальна, і політична, і національна. І я сказала: якщо ти не сволота, якщо ти не раб, ти повинна захищати свою землю і свою батьківщину», – сказала вона в інтерв’ю проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время».

Детальніше про життя і діяльність 73-річної Ніни Багінської можна прочитати тут.

В статті британського видання The Guardian пишуть про відсутність ознак того, що рух проти білоруського президента Олександра Лукашенка занепадає або згасає. «Натомість протестувальники п’яті вихідні поспіль виходили на вулиці у величезній кількості, кидаючи виклик силовикам, які заблокували центр міста військовими машинами», – підсумовує видання події протягом останніх вихідних.

Масштаби протестів бентежать Лукашенка, зустріч якого з Володимиром Путіним запланована на понеділок 14 вересня у російському курорті Сочі.

Гасло опозиції під час недільного протесту звучало так: «Ми не дозволимо йому продати країну». Є побоювання, що ослаблений Лукашенко дозволить м'яке «захоплення» Білорусі з боку Кремля, щоб залишитися при владі. Дехто з натовпу мав плакати з критикою Росії, повідомляє видання.

Російський президент Володимир Путін давно вважає Лукашенка розчаруванням і ненадійним партнером, але поки що він вирішив підтримати його, йдеться у матеріалі.

Наразі «факти свідчать про те, що Лукашенко рішуче налаштований протистояти міжнародному тиску та використовувати будь-які засоби, необхідні для знищення опозиції».

У п'ятницю США заявили, що протягом декількох днів запровадять нові санкції проти білоруських діячів. Вони також попередили Москву, що продовження підтримки Лукашенка лише відчужить білорусів. У суботу Європейський Союз висловив занепокоєння через «все більш відкрите ігнорування верховенства права у Білорусі» і підтвердив свою рішучість запровадити санкції.