Тихановська: шкода, що влада Росії стала на бік диктатора

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», що не сприймає серйозно можливість введення Росією військ у Білорусь на підтримку нинішнього президента Олександра Лукашенка.

«По-перше, нам дуже шкода, що влада Росії стала на бік диктатора, а не волі народу. Але все одно, мені здається, не дивлячись на готовність у разі необхідності підтримати Лукашенко військами або ще чим, це, звичайно, турбує, але не сприймається серйозно, тому що у нас абсолютно мирний протест і наша ситуація абсолютно внутрішня, вона не вимагає ніякого зовнішнього втручання. Я думаю, що зараз пан Путін зайняв очікувальну позицію – як у нас буде далі складатися [ситуація] у країні. Він же розуміє, що ми дружні країни, і ніхто не бажає розривати ці зв’язки, які у нас вже встановилися так давно», – заявила Тихановська.

Вона впевнена, що «майбутній законно обраний президент» також буде будувати «взаємовигідні стосунки» з Росією.

«Ми розуміємо, що роль Росії величезна для Білорусі, але шляхом діалогу завжди можна домовитися. Знову ж таки повторюся, що не потрібно і росіян налаштовувати проти білорусів, тому що у них пропаганда теж якимись семимильними кроками йде. Ми дружні країни, дружні народи і хотіли б такими залишитися і в майбутньому», – наголосила Тихановська.

14 серпня, перед зустріччю Путіна і Лукашенка у Сочі, Тихановська звернулася до російського лідера. «Що б ви не ухвалили і про що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі – це не матиме юридичної сили», – твердить Тихановська. За її словами, усі угоди, підписані з Лукашенко, будуть переглянуті новим урядом, оскільки білоруський народ відмовився йому довіряти та підтримувати його на президентських виборах.

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У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Всього було заарештовано понад 7 тисяч людей. За даними ООН, загинули чотири людини, доля ще восьми невідома.