У Москві затримали і передали до Мінська білоруського адвоката зі США

Адвоката Юрася Зенковича затримали 11 квітня в Москві, повідомила білоруській службі Радіо Свобода його дружина Олена Денисовець. Зенкович – білорус за походженням, з 2007 року живе в США, має американське громадянство.

Про затримання чоловіка Олена Денисовець дізналася лише 12 квітня. За її словами, Юрась Зенкович був у бізнес-поїздці Європою. У Москві його «фактично викрали» з готелю Nordic Rooms Hotel. «Я розмовляла з менеджером готелю. Він розповів, що співробітниця готелю бачила з вікна, як люди в цивільному скрутили Юрася і затримали. Вони сказали: «Ми його забираємо, він підозрюється в тероризмі». Вони помахали посвідченнями, сказали, що зі спецслужб, потім ще люди прийшли в його номер і забрали всі речі», – розповіла Олена Денисовець Радіо Свобода. За її словами, зараз її чоловік перебуває у в’язниці КДБ в Мінську.

Про те, що Зенковича затримали білоруські спецслужби в Москві, його дружині повідомив також державний адвокат Павло Ульянцев. Він зв’язався з Оленою для того, щоб вона оплатила його послуги. «Я сказала: ви розумієте, що білоруські спецслужби увірвалися в чужу країну, викрадають людей? Він відповів, що не може зі мною про це говорити», – розповіла Денисовець.

Юрась Зенкович до еміграції був одним із регіональних лідерів Партії БНФ (Білоруський народний фронт, її голову Григорія Костусьова КДБ затримав напередодні), депутатом Мінської районної та Ждановичської сільської рад, працював журналістом у білоруських і зарубіжних виданнях. Здобув освіту в Українській академії банківської справи, в Нью-Йорку закінчив юридичну школу при Університеті Фордгем, склав іспити на адвоката і отримав адвокатську ліцензію. Має кілька юридичних офісів, постійно живе в Г’юстоні, розповідає про нього білоруська служба Радіо Свобода.

Зенкович періодично відвідує Білорусь, намагався висуватися в депутати Палати представників, заявляв про президентські амбіції.

Видання «Наша Нива» писало, що нещодавно Зенкович придбав нерухоме майно в Мядельському районі Мінської області, і минуле літо разом із дружиною проводив у Білорусі. Під час протестів у серпні Юрась Зенкович був засуджений на 10 діб арешту.

У Білорусі ввечері 12 квітня був затриманий голова партії БНФ Григорій Костусьов. Він перебуває в СІЗО КДБ. Увечері того ж дня дружина відомого білоруського політолога Олександра Федути повідомила про його зникнення. За її інформацією, її чоловік був у Москві і перестав виходити на зв’язок. 13 квітня КДБ повідомив, що Федута також затриманий.