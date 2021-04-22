Нижня палата Конгресу США схвалила резолюцію на підтримку народу Білорусі

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію «На підтримку народу Білорусі і його демократичних устремлінь», в якій засудила фальсифікацію виборів і подальше придушення мирних акцій протесту «нелегітимним режимом Лукашенка».

Як повідомляє «Голос Америки», резолюцію підтримала переважна більшість членів Конгресу від обох партій – 355 осіб. Проти ухвалення резолюції проголосували 69 конгресменів, п’ять законодавців були відсутні під час голосування.

У тексті резолюції наводяться свідчення репресій проти громадян Білорусі, які виражали незгоду з режимом Олександра Лукашенка, в тому числі – проти журналістів, яких неодноразово затримували під час протестів. Кількох представників незалежної преси засудили до реальних тюремних термінів, або ж вони перебувають у СІЗО.

Серед згаданих у документі – популярний блогер, медіаконсультант білоруської служби Радіо Свобода Ігор Лосик. У середу виповнилося 300 днів, як він перебуває у СІЗО за звинуваченням в участі в організації масових заворушень. Суду над ним ще не було. 6 тижнів він голодував на знак протесту.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай в середу знову закликав негайно звільнити його з-під варти. Він також засудив «кампанію репресій» режиму Лукашенка, спрямовану проти незалежної преси, в тому числі до РВЄ/РС, журналісти якої були позбавлені офіційної акредитації.

У резолюції Палати представників наголошується, що США не визнають результатів президентських виборів, що відбулися у Білорусі 9 серпня, оскільки вони не були «ні вільними, ні чесними», і визнають опозиційну Координаційну раду в якості легітимного органу для участі в діалозі про мирний перехід влади . У тексті є також заклик координувати санкційну політику щодо Мінська за участю країн ЄС та інших союзників.

Резолюція має рекомендаційний характер. Адміністрація США також не визнала підсумки виборів президента Білорусі. У понеділок Держдепартамент оголосив про санкції проти низки білоруських держкомпаній.

Олександр Лукашенко нещодавно звинуватив владу США в підготовці замаху на нього. Він стверджує, що його політичні опоненти за підтримки американських спецслужб готували проти нього змову. Ці твердження в середу в посланні до Федеральних зборів підтримав президент Росії Володимир Путін. 22 квітня Лукашенко і Путін зустрінуться в Москві.