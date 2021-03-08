8 березня не обов’язково має бути вихідним – голова УІНП

Вихідний день 8 березня в Україні виглядає «нелогічним», заявив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

«Позиція Інституту така: якщо це був день, зокрема, боротьби за трудові права жінок, то вихідний день у день перемоги трудових прав жінок виглядає дуже нелогічно. Тому це не обов’язково має бути вихідний день», – сказав він в ефірі телеканалу «Україна 24».

Голова УІНП повідомив, що в Україні завершується робота над законопроєктом про свята і пам’ятні дати.

«Під час громадського обговорення всі зможуть взяти участь і розібратися: хочуть вони неробочий день чи не хочуть. Але українці люблять вихідні, тому, скоріше за все, будуть за вихідний», – сказав Дробович.

Водночас, за його словами, скасування вихідного в Міжнародний жіночий день є «не настільки принциповою темою як те, якими сенсами його наповнювати».

«Питання, чи сповідувати традиції радянської людини – «весна, краса»?.. Ні, це не сприймає багато хто, до речі, не сприймають і люди старшого віку цю радянщину», – сказав голова УІНП.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). В Україні 8 березня вихідний день.