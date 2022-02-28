Прем’єр Словаччини Геґер пропонує прийняти Україну в ЄС за «новою процедурою» – Шмигаль

Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вранці 28 лютого.

«Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою вчора після нашої розмови запропонував прем’єр Словаччини Едуард Геґер. Вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн», – написав голова уряду в своєму телеграмі.

Шмигаль заявив, що розраховує на «невідкладне» ухвалення рішення.

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«Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо», – додав прем’єр-міністр.

Президент України Володимир Зеленський на ранковому брифінгу звернувся до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою.

Україна має вступити до Європейського союзу, заявила раніше в інтерв’ю Euronews президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.