Донбасс. Главное за день: больше 50 обстрелов за день, группировки «Л/ДНР» заявили о начале эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Коротко о главных событиях 18 февраля, которые важны для украинского востока

Ситуация на фронте

Российские гибридные силы по состоянию на 17:00 53 раза сегодня нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы зафиксировали в районе Болотенного, Старогнатовки, Старого Айдара, Чермалыка, дважды Песчаного, Пивденного, Невельского, дважды Светлодарска, семь раз Луганского, Верхнеторецого, трижды Нью-Йорка, трижды Гранитного, Попасной, дважды Новогригорьевки, дважды Новоалександровки и других населенных пунктов. Большая часть обстрелов зафиксирована из запрещенного минскими договоренностями крупнокалиберного вооружения. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ.

Командование ООС официально сообщает, что подразделения украинских военных неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, по сообщению штаба, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны украинских военных являются откровенной ложью и провокацией.

В группировках «ДНР» и «ЛНР» в свою очередь ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей сёл Желобок, Раевка, Веселая Гора, Голубовского, Калиновки, Сокольников, Зеленой Рощи, Горловки, Старомихайловки, Докучаевска и других.

В Донецке произошел взрыв возле здания «Дома правительства ДНР»

Как сообщают информационные ресурсы группировки, взорвался автомобиль на парковке. Других подробностей пока нет.

Группировки «Л/ДНР» заявили об эвакуации жителей ОРДЛО в Россию

Глава подконтрольной России группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей ОРДО в России. Об этом Пушилин сообщил в видеообращении, опубликованном на его сайте. По словам Пушилина, с сегодняшнего дня организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России. Решение об эвакуации Пушилин объяснил тем, что Вооруженные силы Украины якобы готовы к «силовому захвату Донбасса». Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник также призвал жителей ОРЛО в «кратчайшие сроки» выехать в Россию. При этом ростовские чиновники сообщили, что ничего не знают о решении главы группировки «ДНР» об эвакуации жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в коментарии «Интерфаксу» также заявил, что не знает о планах эвакуации людей из ОРДЛО.

Напомним, что украинские власти неоднократно говорили о том, что украинская армия не планирует идти в наступление на Донбассе, а будет решать конфликт политико-дипломатическим путем. Очередное такое заявление сегодня сделал министр обороны Алексей Резников.

Гумконвой ООН попал под обстрел на КПВВ «Счастье»

Об этом сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он опубликовал видео обстрела. По словам Залужного, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета, 82 мм миномета и гранатомета из населенного пункта Веселая Гора. Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Никто из людей не пострадал, однако инфраструктуре КПВВ был нанесен ущерб.

На Донбассе в ночь с 17 на 18 февраля произошел сбой мобильной связи

В частности пропала связь мобильного оператора Vodafone. Причиной этому был акт вандализма, сообщили в пресс-службе компании. По данным оператора, ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области в результате обрыва волоконно-оптической линии. Связь ночью была восстановлена путем перемаршрутизации трафика. К утру ремонт линии завершили. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что правоохранители возбудили уголовные производства по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. Также он подчеркнул, что следует быть готовыми к диверсиям на объектах связи и в дальнейшем.

Анатолий Бадрак, которого незаконно удерживают в Макеевской колонии нуждается в немедленном лечении

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что 8 июля 2018 после пересечения КПВВ «Майорск» Анатолия задержали представители группировки «ДНР». 1 ноября 2019 года «верховный суд ДНР» приговорил Анатолия к 13 годам лишения свободы за «насильственный захват власти или насильственное удержание власти». По словам омбудсмана у мужчины серьезные проблемы со здоровьем, при этом никакая медицинская помощь ему не предоставляется. Людмила Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой посетить Анатолия Бадрака и способствовать его немедленному освобождению.

COVID-19 в регионе

34 938 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения. В Донецкой области – 1833 человека заболели ковидом, 15 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине – 748 новых случаев заражений. 6 – летальных. В отдельных районах Луганской области по данным так называемого «минздрава ЛНР» за сутки 398 человек заболели ковидом. 4 человека умерли от осложнений болезни. В ОРДО 1773 заболевший и 0 умерших.

В Северодонецке в понедельник, 21 февраля будет отсутствовать водоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба местной военно-гражданской администрации. Это связано с плановым обесточиванием подстанции «Северодонецкводоканал». Работы проводятся в рамках системных испытаний энергосистемы Украины, в условиях изолированного от систем Беларуси и России режима работы для обеспечения устойчивой работы магистральных электросетей. Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 15:00.

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