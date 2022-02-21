Київ не бачить ознак деескалації з боку Росії – Зеленський у розмові з прем’єром Словаччини

Україна не бачить ознак деескалації з боку Росії – про це повідомив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером, передає пресслужба Офісу президента.

За повідомленням, розмова стосувалася безпекової ситуації навколо України, зокрема, посилення обстрілів незаконними збройними угрупованнями позиції українських військових, населених пунктів та контрольно-пропускного пункту «Щастя».

«Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання Збройних сил Російської Федерації на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб», – заявив Зеленський.

Як додають у адміністрації президента, він подякував Хегеру за рішення уряду Словаччини надати України «дві системи розмінування «Божена 5» та медичне обладнання на суму 1,7 мільйона євро».

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Також президент відзначив надання Братиславою додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу до України. Він висловив думку, що цей крок посилить енергетичну безпеку як України, так і Європи в цілому.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про вивезення своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Лідери бойовиків також оголосили загальну мобілізацію.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України минулого тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.