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Через обстріли перекрито подачу газу до села Лобачеве – «Нафтогаз»

За повідомленням, Лобачівська установка комплексної підготовки газу компанії «Укргазвидобування» зазнала мінометного обстрілу

Село Лобачеве в Луганській області залишилося без подачі газу через пошкодження місцевого обладнання, повідомляє національна компанія «Нафтогаз» 21 лютого.

За повідомленням, Лобачівська установка комплексної підготовки газу компанії «Укргазвидобування» зазнала мінометного обстрілу з боку окупованої території.

Через влучання шести мін були пошкоджені одоризаційна установка, операторна, службовий автомобіль та гараж.

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«Жертв та потерпілих немає, персонал (водій та оператор) покинули територію УКПГ. Внаслідок пошкодження обладнання УКПГ наразі перекрита подача газу в село Лобачеве (Щастинський район)», – заявляє пресслужба «Нафтогазу».

Загалом від початку доби 21 лютого в зоні бойових дій було зареєстровано щонайменше 32 обстріли, внаслідок яких двоє українських військових отримали поранення.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

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