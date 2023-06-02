«Честь професії»: матеріал Радіо Свобода про базу стратегічних військових об’єктів у Криму переміг у номінації «Найкраща аналітика»

У п’ятницю на конкурсі професійної журналістики «Честь професії» оголосили переможців у шести основних і чотирьох спеціальних номінаціях (з повним переліком можна ознайомитися ТУТ ).

Журналісти двох проєктів Радіо Свобода – «Схеми» та «Крим.Реалії» – отримали відзнаку в номінації «Найкраща аналітика» за спільний матеріал «Зібрано базу стратегічних військових об'єктів у Криму». Його текстова версія має назву: «Цілі для ЗСУ: які російські військові об'єкти в Криму можуть бути уражені українською армією?». Над дослідженням працювали журналісти Ігор Токар («Крим.Реалії») та Кирило Овсяний («Схеми»), а також оператори Микита Ісайко та Павло Холодов.

«Крим.Реалії» зібрали понад півтори сотні російських мілітарних місць із їхніми точними координатами, обрали найважливіші, і разом із експертами та колегами з проєкту «Схеми» переглянули їх поточний стан на ексклюзивних супутникових знімках Planet Labs і проаналізували їх з точки зору небезпеки для Збройних сил України під час контрнаступу на територію Криму, а також можливості та потреби нейтралізувати таку небезпеку.

На актуальних на дату виходу матеріалу знімках були досліджені військові об’єкти російського флоту, авіації, ракетних військ та інших типів угруповань армії РФ у Криму.

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Окрім того, серед матеріалів, які вийшли до фіналу, ще низка належать журналістам Радіо Свобода.

Зокрема: У номінації «Найкраще інтервʼю» організатори конкурсу звернули увагу на матеріал Тараса Левченка «Готовий свідчити у Гаазі проти РФ | Інтерв'ю з російським військовим-дезертиром» та відео журналістки Анжеліки Руденко та оператора Павла Холодова «Прорыв из Мариуполя, молитвы в плену и как возвращалась в Украину».

У номінації «Найкраща аналітика» ще один матеріал Тараса Левченка під назвою «УПЦ (Не) Московського патріархату: чи може держава заборонити церкву?».

У номінації «Найкраще розслідування» до фіналу вийшли три роботи журналістів програми «Схеми» – «Український суддя із російським паспортом» (Георгій Шабаєв у співавторстві з Наталією Седлецькою), «Велика відбудова. Керівник Дніпропетровщини платить бюджетні мільярди своїй супутниці» (Наталія Седлецька у співавторстві з Валерією Єгошиною, Георгієм Шабаєвим та Кірою Толстяковою) та «Російські танкери обходять заборону заходити в порти ЄС» (Максим Савчук).

У номінації «Найкраща публіцистика» на перемогу претендував матеріал Ярослава Кречка у співавторстві з Павлом Холодовим «Наступ ЗСУ змінює стратегію Росії?».

Цьогоріч на журналістський конкурс «Честь професії», який проводять з 2010 року, подали 1037 матеріалів від 633 журналістів з різних ЗМІ.